“Empanadas en Círculo”: un proyecto de amor, trabajo y comunidad nacido en Paysandú

Una empanada te llena el corazón de muchas razones para seguir avanzando y luchando. Sandra Lacuesta Garin

Empanadas en Círculo es un proyecto para la gente, con el objetivo de fomentar el trabajo en familia y generar oportunidades reales. Hoy, cuenta con su propio sello distintivo y se encuentra tramitando la patente que lo protegerá formalmente.

Este proyecto no solo ha logrado avanzar con esfuerzo, sino que también ha recibido el apoyo genuino del pueblo. A pesar de los intentos de algunas personas por desvincularse o usar otro nombre, seguimos de pie, con la convicción intacta. No voy a permitir que mis proyectos sean manoseados por quienes no comprenden su origen ni su propósito.

Somos Empanadas en Círculo.

Nada es difícil si te lo proponés: la persistencia, perseverancia y compromiso son parte del proceso.

Mi nombre es Sandra Lacuesta Garin, aunque todos me conocen como Kasandra. Tengo 49 años, soy madre de seis adolescentes y la creadora del proyecto Empanadas en Círculo Paysandú. Esta idea nació con un propósito claro: dar oportunidades y ayudar a cumplir sueños, como el de tener tu propio emprendimiento.

Nada es imposible si te lo proponés. La persistencia, la perseverancia y el compromiso forman parte del proceso. Hoy, celebramos la segunda edición de Empanadas en Círculo, una realidad construida paso a paso.

Nunca dudes de tu potencial, aunque otros te digan que no podés. Luchá, enfrentá tus miedos y seguí adelante.

La empanada es mucho más que un alimento: es un producto popular, un bocadillo delicioso que conecta con la historia, con la elaboración artesanal, con los recuerdos. Su aroma, textura y crocante piel tostada despiertan emociones. Ha estado presente en nuestras reuniones familiares y también como una forma de generar ingresos económicos.

Yo siempre digo que no soy amante de la cocina, pero admiro profundamente a las mujeres que encuentran en la elaboración de empanadas una forma digna de ayudar a su familia. Por eso felicito a quienes las preparan con amor, innovando, probando nuevos sabores y buscando destacarse.

Gracias por creer en este pequeño gran proyecto que, para muchos, ya es enorme. Porque una empanada, a veces, te llena el corazón de motivos para seguir luchando.

Cada año, estamos presentes en la Semana de la Cerveza de Paysandú, representando con orgullo a nuestra comunidad y mostrando lo que hacemos con pasión.

Contacto: 📞 092 543 614

Kasandra Lacuesta Garin

Fundadora de Empanadas en Círculo