Emoción a Cielo Abierto: Estreno para Salto del documental sobre el Teatro de Verano de Montevideo

La Mesa Audiovisual invita al próximo estreno para Salto del documental dirigido por Federico Lemos. “Emoción a Cielo Abierto” llega a Salto gracias a un trabajo de articulación con Centros MEC, y la proyección será con entrada libre y gratuita el próximo viernes 13 de marzo en Espacio Puerto a las 20 horas.

El documental se construye a partir de entrevistas a cargo del periodista y comunicador Carlos Dopico y el director Lemos a las personalidades que le dieron vida a este espacio, hilando una narrativa que combina emoción, memoria y la certeza de que la cultura siempre establece la manera de unirnos. La perspectiva de los testimonios ilustra además la experiencia artística de estar sobre el escenario, pero también debajo, asistiendo como espectadores de un espectáculo ajeno.

Será, además, un homenaje en tiempo presente a todo lo que este escenario representa. Federico Lemos, con Emoción a Cielo Abierto, vuelve a recordarnos que el cine también puede ser un acto de gratitud hacia los espacios que nos forman como comunidad.

Ubicado en el corazón Parque Rodó, este anfiteatro al aire libre ha sido testigo de décadas de música, teatro, carnaval y grandes espectáculos que marcaron generaciones. Ocho décadas en las que artistas y público convirtieron cada noche en un recuerdo imborrable. Desde su origen ligado a la lírica hasta su consolidación como espacio democrático de encuentro cultural, el Teatro de Verano es mucho más que un escenario: es símbolo de identidad, convivencia y libertad.

Es sin lugar a duda un punto de referencia para todas las expresiones artísticas nacionales, desde la música popular hasta el teatro, pasando por el carnaval, el folclore, el rock y más. Sus ochenta años de historia lo convierten en un símbolo vivo de la identidad cultural uruguaya.

El jueves 12, Lemos estará dictando una Master Class sin costo, sobre dirección integral de proyectos documentales, en la sede local de la Udelar (Rivera 1350) en el horario de 9 a 12 am.

