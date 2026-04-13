Embajadores de la UE visitan Salto por cooperación

Embajadores de la Unión Europea llegan a Salto para promover cooperación y estudio

Una delegación de la Unión Europea (UE), encabezada por el Embajador Petros Mavromichalis, recorrerá Salto el martes 14 y el jueves 16 de abril en el marco de la iniciativa “Unión Europea en todo Uruguay”.

Esta propuesta constituye un espacio de encuentro y construcción de vínculos, mediante el cual la UE se acerca a distintos puntos del país para dialogar, escuchar y compartir con las comunidades locales. Más que un recorrido institucional, la visita busca fortalecer el intercambio a partir del contacto directo, poniendo el foco en valores compartidos y en una presencia accesible en el territorio.

A su llegada, la comitiva será recibida por el intendente Carlos Albisu y su equipo, con quienes mantendrán un intercambio sobre la realidad del departamento, el rol de la Unión Europea y sus Estados Miembros en Uruguay, y las oportunidades de cooperación, entre otros temas.

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Educación, economía y cultura

Durante la visita se desarrollarán dos instancias de intercambio con estudiantes universitarios.

La primera tendrá lugar en el edificio central del Centro Universitario Regional (CENUR) Litoral Norte de la Universidad de la República, en la tarde del martes 14. Allí se abordarán temas como el alcance del Acuerdo UE-Mercosur —que entrará en vigor el 1 de mayo—, las prioridades de la estrategia Global Gateway para Uruguay y las oportunidades de estudio en Europa financiadas a través del programa Erasmus+.

La segunda instancia será en el campus de la Universidad Católica del Uruguay en Salto, en la tarde del jueves 16, con un intercambio sobre el Acuerdo UE-Mercosur liderado por el Embajador de la UE en Uruguay y el ex vicecanciller Nicolás Albertoni, junto a los embajadores europeos participantes.

Además, la delegación recorrerá empresas del departamento como SAMAN y Frutura Uruguay, y mantendrá encuentros con las delegaciones de Uruguay y Argentina en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, organismo binacional responsable del complejo hidroeléctrico.

El cronograma incluye también reuniones con autoridades, empresarios y actores de la sociedad civil, en las que se profundizará sobre la estrategia Global Gateway, orientada a impulsar inversiones sostenibles en sectores como el digital, energético, transporte y transición verde.

En el plano cultural, la visita contempla recorridos por espacios emblemáticos de la ciudad como el Teatro Larrañaga, el Museo de Bellas Artes de Salto y la Basílica San Juan Bautista.

Asimismo, en el marco de la visita, la Unión Europea —con el apoyo del Gobierno de Salto— ofrecerá una muestra de cine europeo 2026, dirigida a los aficionados al séptimo arte. El ciclo incluirá once películas provenientes de quince Estados Miembros de la UE, todas ellas reconocidas en distintos festivales internacionales.

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