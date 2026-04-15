Embajadores de la UE fortalecen vínculos en Salto

Embajadores de la Unión Europea visitaron Salto para fortalecer vínculos y promover oportunidades de cooperación

Una delegación de la Unión Europea (UE), encabezada por el embajador Petros Mavromichalis, visitó el departamento de Salto en el marco de la iniciativa “Unión Europea en todo Uruguay”, una propuesta orientada a profundizar el diálogo y la presencia del bloque en el interior del país.

Durante la jornada, el intendente Carlos Albisu – acompañado por integrantes de su equipo de Gobierno- recibió a la delegación y destacó la importancia del encuentro como instancia de intercambio y proyección internacional para el departamento. En ese sentido, subrayó la apertura de Salto para generar vínculos con distintos países y promover sus potencialidades en áreas como la producción, la tecnología, las energías renovables y la logística.

Asimismo, Albisu remarcó la relevancia de consolidar contactos que permitan avanzar en futuras líneas de trabajo conjunto, especialmente ante el escenario que se abre con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el cual generará nuevas oportunidades comerciales y de cooperación.

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Por su parte, el embajador Mavromichalis explicó que la visita forma parte de una estrategia para fortalecer la presencia de la Unión Europea en todo el territorio nacional, promoviendo el intercambio directo con actores locales y el conocimiento de la realidad socioeconómica de cada región.

En ese marco, destacó el papel clave de los gobiernos departamentales en los procesos de descentralización, señalando que contribuyen a reducir desigualdades, mejorar la eficiencia de los servicios y acercar la gestión a la ciudadanía.

Durante el encuentro también se abordaron líneas de cooperación impulsadas por la Unión Europea en Uruguay, enfocadas en el desarrollo sostenible, el fortalecimiento institucional y la mejora de la calidad de vida. Entre ellas, se destacó la estrategia Global Gateway, orientada a impulsar inversiones en sectores como energías renovables, transporte sostenible, gestión del agua y transformación digital.

Además, se plantearon iniciativas culturales, como la promoción del cine europeo a través de un ciclo de películas, y se analizó el impacto del acuerdo Unión Europea–Mercosur, considerado clave para profundizar la integración entre ambas regiones, fomentar el comercio y promover estándares ambientales.

La visita reafirma el interés de la Unión Europea en fortalecer su vínculo con el interior del país y acompañar procesos de desarrollo territorial mediante el trabajo conjunto con los gobiernos departamentales y actores locales.

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