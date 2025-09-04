Elecciones Universitarias 2025: convocatoria a voto obligatorio en Salto

- espacio publicitario -

La Oficina Electoral de Salto recuerda que estudiantes, docentes y egresados deberán votar el 12 de noviembre, con sanciones previstas para quienes no cumplan.

La Jefatura de la Oficina Electoral de Salto informó que el miércoles 12 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Universitarias 2025, en las que deberán participar estudiantes, docentes y egresados habilitados en el padrón electoral.

El organismo subrayó que el voto es obligatorio y constituye un acto fundamental para asegurar la representación democrática en el ámbito universitario.

- espacio publicitario -

Del 4 al 24 de septiembre se encuentra habilitado el período de presentación de recursos para quienes no figuren en el padrón. Los interesados pueden verificar su situación en el enlace oficial de la Corte Electoral: Recursos padrón elecciones universitarias 2025

En caso de no concurrir a votar sin justificación válida, se aplicarán sanciones:

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

Estudiantes : no podrán rendir exámenes durante dos periodos consecutivos.

: no podrán rendir exámenes durante dos periodos consecutivos. Docentes y egresados: recibirán una multa de 5 Unidades Reajustables (UR) al valor vigente al momento de la elección.

Además, la constancia de emisión del voto o la documentación que justifique la ausencia será requerida a los docentes y egresados para el cobro de haberes en organismos públicos, mientras que los estudiantes la necesitarán para poder inscribirse y rendir exámenes.

La Oficina Electoral de Salto reafirmó su compromiso con el cumplimiento de los procesos electorales y con la educación cívica, e instó a toda la comunidad universitaria a participar activamente.

Para más información, se encuentran disponibles los canales de contacto: teléfono 19243514 y correo electrónico [email protected]