back to top
16 C
Salto
jueves, septiembre 4, 2025
InicioCOMUNICADOS

Elecciones Universitarias 2025: convocatoria a voto obligatorio en Salto

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
2
Tiempo de lectura: 1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ztf3

La Oficina Electoral de Salto recuerda que estudiantes, docentes y egresados deberán votar el 12 de noviembre, con sanciones previstas para quienes no cumplan.

La Jefatura de la Oficina Electoral de Salto informó que el miércoles 12 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Universitarias 2025, en las que deberán participar estudiantes, docentes y egresados habilitados en el padrón electoral.

El organismo subrayó que el voto es obligatorio y constituye un acto fundamental para asegurar la representación democrática en el ámbito universitario.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Del 4 al 24 de septiembre se encuentra habilitado el período de presentación de recursos para quienes no figuren en el padrón. Los interesados pueden verificar su situación en el enlace oficial de la Corte Electoral: Recursos padrón elecciones universitarias 2025

En caso de no concurrir a votar sin justificación válida, se aplicarán sanciones:

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -
Registrate y participa de increibles sorteos
  • Estudiantes: no podrán rendir exámenes durante dos periodos consecutivos.
  • Docentes y egresados: recibirán una multa de 5 Unidades Reajustables (UR) al valor vigente al momento de la elección.

Además, la constancia de emisión del voto o la documentación que justifique la ausencia será requerida a los docentes y egresados para el cobro de haberes en organismos públicos, mientras que los estudiantes la necesitarán para poder inscribirse y rendir exámenes.

La Oficina Electoral de Salto reafirmó su compromiso con el cumplimiento de los procesos electorales y con la educación cívica, e instó a toda la comunidad universitaria a participar activamente.

Para más información, se encuentran disponibles los canales de contacto: teléfono 19243514 y correo electrónico [email protected]

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ztf3
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

Limpieza y Mantenimiento en la Costanera Norte: Destacan los Trabajos de...

Parada de taxímetros en la Terminal del Salto Shopping será libre...

Altura del río en Salto: 9.76m (27-05 18:00)