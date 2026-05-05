El Voleibol en EL PUEBLO

Los que deciden en Femenino y un solo puntero en Masculino

AVS, Dublín, Crandon y Olimpo, quienes se convierten en punteros de la Divisional «B» en Voley, tras la nueva fecha disputada en Femenino. A su vez en Masculino, Olimpo se convierte en único líder con 6 puntos. La escena fue en Salto Uruguay y es del caso pasar revista. De los partidos que incluyó la nueva secuencia a los resultados registrados en cada caso, con el aporte del Profesor Federico Cincunegui, a la hora de sintetizar el tiempo que pasó, jugándose en el Gimnasio de Salto Uruguay. Esta manera de saber.

La tercera que vendrá

Si del voleibol en Salto se trata, no hay margen para tanta duda, desde el momento que se fueron sumando quienes han optado por este deporte. La válida competencia interna y el avance a la conquista de espacios a nivel regional. Equipos pretendientes, cultores aptos, sentido de evoluciones, profesores inmersos en esa búsqueda. Todo a la cuenta de un presente rico en vaivenes competitivos. En tanto, el calendario se prolongará el próximo fin de semana, de acuerdo a los apuntes informativos derivados a EL PUEBLO. Se trata en este caso de la tercera fecha, tanto en rama Femenina como en Masculino. De juegoi en juego, es lo que vendrá.

Copa del Interior, y los que llegaron a la fase de grupos: Un salteño que se metió; desde Bella Unión el mejor perdedor

El final de los mano a mano en la fase «0» para determinar aquellos equipos que se integrarán a la zona de grupos en la Divisional «B» del Campeonato del Interior. 13 se clasificaron sin más trámite y el restante como el mejor perdedor. Se trata en este caso de Cuareim de Bella Unión, quien enfrentó a Barrio Albisu de la Liga de las Colonias Agrarias. Ganó de local, para perder de última en la ejecución de tiros penales. Por lo tanto, el fin de semana que avanzaron 14 equipos más. Uno de ellos, claro está, Barrio Albisu. En la nómina aparecen equipos con señorial historia zonal o a nivel del propio Interior, entre otros, San Lorenzo de Young, Central de San José, Vida Nueva de Canelones, Wanderers de Santa Lucía y Punta del Este.

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🏆 Definición por llaves

🔹 Llave 1

Partido Resultado Global Detalle Clasificados Barrio Albisu vs Cuareim 1 – 0 4 – 4 Penales: 4–2 Barrio Albisu y Cuareim

🔹 Llave 2

Partido Resultado Global Goles Clasificado Tulipán vs San Lorenzo 2 – 1 2 – 4 Gómez, Ferreira (T); Taffura (SL) San Lorenzo

🔹 Llave 3

Partido Resultado Global Goles Clasificado Colón (Cardona) vs Libertad 3 – 3 4 – 3 Wigman x2, Acosta (C) Colón

🔹 Llave 4

Partido Resultado Global Goles Clasificado Central vs Larrañaga 2 – 0 5 – 1 Bombi, Delgado Central

🔹 Llave 5

Partido Resultado Global Detalle Clasificado El General vs Independiente 0 – 1 2 – 2 Penales: 6–5 El General

🔹 Llave 6

Partido Resultado Global Goles Clasificado Nacional (Cardona) vs Huracán 2 – 1 12 – 1 López, Bentancourt (N) Nacional

🔹 Llave 7

Partido Resultado Global Goles Clasificado Nacional (La Paz) vs Oriental 0 – 1 1 – 2 Olivera Oriental

🔹 Llave 8

Partido Resultado Global Goles Clasificado Candil vs Vida Nueva 1 – 2 1 – 4 Fumero, Hernández (VN) Vida Nueva

🔹 Llave 9

Partido Resultado Global Goles Clasificado Wanderers vs La Kmorra 4 – 0 5 – 2 Barboza x2, Salazar, Romero Wanderers

🔹 Llave 10

Partido Resultado Global Goles Clasificado Olmos vs Colón (San Carlos) 1 – 1 4 – 3 González (O); Montelongo (C) Olmos

🔹 Llave 11

Partido Resultado Global Goles Clasificado Nacional (Tala) vs Mendoza 4 – 1 4 – 1 Martínez, Maidana, Pinazzo, Pou Nacional (Tala)

🔹 Llave 12

Partido Resultado Global Goles Clasificado Punta del Este vs La Floresta 2 – 1 3 – 2 Alba, Maresca (PdE) Punta del Este

🔹 Llave 13

Partido Resultado Global Goles Clasificado Unión Barrio Coya vs La Cuchilla 3 – 1 5 – 2 Carbajal, Bitencour, Segovia Unión Barrio Coya

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