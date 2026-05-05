El Voleibol en EL PUEBLO

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
22
Tiempo de lectura: 2 min.

Los que deciden en Femenino y un solo puntero en Masculino

AVS, Dublín, Crandon y Olimpo, quienes se convierten en punteros de la Divisional «B» en Voley, tras la nueva fecha disputada en Femenino. A su vez en Masculino, Olimpo se convierte en único líder con 6 puntos. La escena fue en Salto Uruguay y es del caso pasar revista. De los partidos que incluyó la nueva secuencia a los resultados registrados en cada caso, con el aporte del Profesor Federico Cincunegui, a la hora de sintetizar el tiempo que pasó, jugándose en el Gimnasio de Salto Uruguay. Esta manera de saber.

La tercera que vendrá

Si del voleibol en Salto se trata, no hay margen para tanta duda, desde el momento que se fueron sumando quienes han optado por este deporte. La válida competencia interna y el avance a la conquista de espacios a nivel regional. Equipos pretendientes, cultores aptos, sentido de evoluciones, profesores inmersos en esa búsqueda. Todo a la cuenta de un presente rico en vaivenes competitivos. En tanto, el calendario se prolongará el próximo fin de semana, de acuerdo a los apuntes informativos derivados a EL PUEBLO. Se trata en este caso de la tercera fecha, tanto en rama Femenina como en Masculino. De juegoi en juego, es lo que vendrá.

Copa del Interior, y los que llegaron a la fase de grupos: Un salteño que se metió; desde Bella Unión el mejor perdedor

El final de los mano a mano en la fase «0» para determinar aquellos equipos que se integrarán a la zona de grupos en la Divisional «B» del Campeonato del Interior. 13 se clasificaron sin más trámite y el restante como el mejor perdedor. Se trata en este caso de Cuareim de Bella Unión, quien enfrentó a Barrio Albisu de la Liga de las Colonias Agrarias. Ganó de local, para perder de última en la ejecución de tiros penales. Por lo tanto, el fin de semana que avanzaron 14 equipos más. Uno de ellos, claro está, Barrio Albisu. En la nómina aparecen equipos con señorial historia zonal o a nivel del propio Interior, entre otros, San Lorenzo de Young, Central de San José, Vida Nueva de Canelones, Wanderers de Santa Lucía y Punta del Este.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía


🏆 Definición por llaves

🔹 Llave 1

PartidoResultadoGlobalDetalleClasificados
Barrio Albisu vs Cuareim1 – 04 – 4Penales: 4–2Barrio Albisu y Cuareim

🔹 Llave 2

PartidoResultadoGlobalGolesClasificado
Tulipán vs San Lorenzo2 – 12 – 4Gómez, Ferreira (T); Taffura (SL)San Lorenzo

🔹 Llave 3

PartidoResultadoGlobalGolesClasificado
Colón (Cardona) vs Libertad3 – 34 – 3Wigman x2, Acosta (C)Colón

🔹 Llave 4

PartidoResultadoGlobalGolesClasificado
Central vs Larrañaga2 – 05 – 1Bombi, DelgadoCentral

🔹 Llave 5

PartidoResultadoGlobalDetalleClasificado
El General vs Independiente0 – 12 – 2Penales: 6–5El General

🔹 Llave 6

PartidoResultadoGlobalGolesClasificado
Nacional (Cardona) vs Huracán2 – 112 – 1López, Bentancourt (N)Nacional

🔹 Llave 7

PartidoResultadoGlobalGolesClasificado
Nacional (La Paz) vs Oriental0 – 11 – 2OliveraOriental

🔹 Llave 8

PartidoResultadoGlobalGolesClasificado
Candil vs Vida Nueva1 – 21 – 4Fumero, Hernández (VN)Vida Nueva

🔹 Llave 9

PartidoResultadoGlobalGolesClasificado
Wanderers vs La Kmorra4 – 05 – 2Barboza x2, Salazar, RomeroWanderers

🔹 Llave 10

PartidoResultadoGlobalGolesClasificado
Olmos vs Colón (San Carlos)1 – 14 – 3González (O); Montelongo (C)Olmos

🔹 Llave 11

PartidoResultadoGlobalGolesClasificado
Nacional (Tala) vs Mendoza4 – 14 – 1Martínez, Maidana, Pinazzo, PouNacional (Tala)

🔹 Llave 12

PartidoResultadoGlobalGolesClasificado
Punta del Este vs La Floresta2 – 13 – 2Alba, Maresca (PdE)Punta del Este

🔹 Llave 13

PartidoResultadoGlobalGolesClasificado
Unión Barrio Coya vs La Cuchilla3 – 15 – 2Carbajal, Bitencour, SegoviaUnión Barrio Coya
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/n4jq

Salto Totems