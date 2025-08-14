El viernes vuelve Plaza Rural con casi 8.700 vacunos

- espacio publicitario -

Este 15 de agosto, Plaza Rural vuelve a ofrecer una gran oferta en volumen y calidad, con las mejores

condiciones de compra del mercado y con la financiación del Banco de la República. Para su edición 308, son 8.677 los vacunos y 235 lanares los que integran la oferta Plaza Rural en el remate 308, en venta presencial en el Midland Hotel y con transmisión a través de canales cable, internet y streaming.

Los lotes ya se pueden ver en la página www.plazarural.com.uy para observar, analizar los datos y realizar preofertas. En la web los interesados podrán ver la calidad de los ganados que se ofrecen, algo que distingue a las ofertas que todos los meses presentan las firmas integrantes de PLAZA RURAL.

Les recordamos que en PLAZA RURAL, los vendedores cobran al contado, sin descuentos financieros. Y también se debe precisar que este nuevo beneficio para los vendedores no afecta las tradicionales condiciones financieras a las que acceden los compradores de 90, 120 o 180 días que pueden extenderse hasta cuatro años en el caso de los vientres, con crédito aprobado por el Banco República.

PLAZA RURAL continúa haciendo su aporte logístico y de específicos, en acción conjunta con el laboratorio Biokhemia, para colaborar con la campaña oficial de combate contra la garrapata.

ORDEN DE VENTA

235 Borregas 2 di; 2290 Terneros; 85 Más de 1 año enteros; 726 Novillos 1-2 años; 304 Novillos 2-3 años; 180 Novillos + 3 años; 659 Vacas de Invernada; 1132 Terneras; ; 579 Terneros / Terneras; 31 Mixto más de 1 año; 1216 Vaquillonas 1-2 años; 52 Vaquillonas + 2 años; 1063 Vientres Preñados; 127 Vientres Entorados y 234 Piezas de Cría.

CONDICIONES Y TÉRMINOS

Los compradores disponen de 90 a 120 días libres de intereses para el pago. Para los vientres, el plazo puede ser de hasta 180 días para quienes cuenten con el crédito ya concedido por el Banco de la República. El BROU, que administra los negocios, puede conceder mayores créditos, que llegan hasta cuatro años, de acuerdo con las categorías del lote que se adquiere. Consulte con los escritorios de PLAZA RURAL cómo disponer del CRÉDITO PLUS o acceder al FIDEICOMISO EXPRESS del BROU de hasta U$S 70.000. Está disponible el Fideicomiso Ganadero PLAZA RURAL, cuyas condiciones pueden conocerse en diálogo con cualquiera de los escritorios integrantes del consorcio.

Está vigente la GANADO PROTEGIDO, que brinda beneficios para quien vende, como especialmente para quien compra.

Mediante la PREOFERTA, los interesados pueden gozar de beneficios en descuentos en la compra. Para ello deberán realizar su planteo con antelación a la entrada del lote para ser rematado.

El catálogo ya está a su disposición en la página www.plazarural.com.uy