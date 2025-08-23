El valor de una marca depende también de dónde se muestra

- Advertisement -

Podés tener el mejor producto, el más innovador, el más cuidado en cada detalle… pero si

lo colocás en un entorno equivocado, el mercado no lo va a percibir con el valor que

realmente merece.

Imaginemos por un momento un reloj de lujo puesto en una mesa callejera, rodeado de

imitaciones baratas. Aunque sea auténtico y tenga su certificado de calidad, la mayoría de

las personas lo mirará con desconfianza, incluso lo confundirá con una copia más. El

problema no es el reloj, el problema es el contexto.

Esto mismo ocurre con las marcas todos los días. Profesionales talentosos, empresas con

productos excelentes, pero presentados en espacios que no están a la altura: redes

sociales descuidadas, imágenes poco trabajadas, mensajes mal enfocados. El resultado es

que su verdadero valor se diluye al estar junto a propuestas que restan confianza.

Hoy, la excelencia no basta con tenerla: hay que mostrarla, proyectarla y comunicarla en los

lugares adecuados. Porque la vitrina importa tanto como la joya.

En un mundo saturado de opciones, lo que diferencia a una marca no es solo lo que

ofrece, sino cómo hace que los demás lo perciban. Y ahí está la clave: si querés que te

vean como un producto premium, no podés presentarte en un escaparate de descuentos.

La pregunta es simple pero decisiva: ¿estás mostrando tu marca en la vitrina correcta?