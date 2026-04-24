El triple empate en la cima de la «B» ¿Nada es para siempre?

La punta está al rojo vivo en la «B» con Saladero, Hindú y Progreso compartiéndola con los 12 puntos.

Para tener en cuenta: estos tres equipos han cosechado el 66% de los puntos posibles, lo que indica que, si bien son los animadores, no hay un «invencible» claro; todos han dejado puntos en el camino. En el miércoles que pasó con Dublín Central 2 (Gómez-Suárez) Chaná 0, para que los doce equipos sumen 6 partidos.

Más allá de quienes lidera, ahí está Con Tigre (11) soplándoles la nuca a solo un punto, y cualquier tropiezo en la fecha 7 puede cambiar radicalmente el orden del podio.



EL PELOTÓN DEL MEDIO

La victoria del miércoles de Dublín Central sobre Chaná fue vital para la configuración de la tabla.

Dublín alcanzó los 10 puntos, metiéndose de lleno en el grupo de persecución junto a San Eugenio y Sud América.

Entre el 1° y el 7° lugar solo hay 2 puntos de distancia. Esto significa que en una sola fecha, el que hoy estáséptimo podría terminar puntero si se dan los resultados.



LA ZONA DE ALERTA

Deportivo Artigas (8) y Chaná (7) se encuentran en una «tierra de nadie». Están a dos resultados positivos deprenderse arriba, pero la derrota de Chaná lo dejó estancado en la zona baja de la tabla media.

Cerro (4) y Palomar (4) necesitan empezar a sumar de a tres con urgencia para no quedar relegados a pelear únicamente por la permanencia.

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EL TANQUE DE LA SITUACIÓN CRÍTICA

Con solo 1 punto de 18 posibles, el panorama para El Tanque es preocupante. Se encuentra a una distancia de dos partidos de sus rivales más próximos, lo que le obliga a realizar una segunda mitad de rueda casi perfecta para salir del fondo. De lo que no hay dudas, es ese reino del equilibrio que supone la Divisional «D». Al cabo de las dos ruedas (acumulado), surgirá el primer ascenso a la «A». Apetitoso fin si lo hay.



EN LA TABLA DE LAS SEIS FECHAS

📊 Tabla de posiciones (6 fechas)

Pos. Equipo Puntos 1° Saladero 12 1° Hindú 12 1° Progreso 12 4° Tigre 11 5° Dublín Central 10 5° San Eugenio 10 5° Sud América 10 8° Deportivo Artigas 8 9° Chaná 7 10° Cerro 4 10° Palomar 4 12° El Tanque 1



DESDE LA CONCLUSIÓN

Es una de las ediciones más parejas de los últimos años. La victoria de Dublín Central no solo les dio aire a ellos, sino que «apretó» toda la zona alta, asegurando que la séptima fecha sea de alquiler de balcones. En función de la tabla de posiciones, aflora la incertidumbre de futuro inmediato. Por ahora en la «B», nada es para siempre y la certeza es posible, tanto como la vulnerabilidad.

Tigre, Saladero y ese choque de realidades

La séptima fecha ya pactada en el caso de la Divisional «B» y un partido para ser saliente, por sobre todos: el que sostendrán a segunda hora en el Parque Ernesto Dickinson, Tigre y Saladero.

Tigre (11 pts): Viene con el envión anímico a tope tras vencer a Sud América (3-2). Están a un solo punto de la cima y saben que ganar este partido no solo les permite superar a un rival directo, sino posiblemente quedar como únicos punteros si Hindú o Progreso tropiezan.

Saladero (12 pts): Llega herido. El golpe que le dio San Eugenio (0-1) la fecha pasada caló hondo porque perdieron el invicto y la punta en solitario. Necesitan demostrar que fue solo un mal día y que siguen siendo el equipo a vencer.

La ofensiva de Tigre: Ha demostrado tener «el arco abierto» y mucha pegada, pero también concede goles (como vimos en ese 3-2). Su apuesta suele ser el intercambio de golpes.

La resiliencia de Saladero: Suele ser un equipo más equilibrado, pero la falta de puntería ante San Eugenio fue su pecado. Si logran ajustar la definición, tienen herramientas para lastimar a una defensa de Tigre que a veces queda expuesta.

* Si gana Saladero, saca de la conversación inmediata a Tigre (lo dejaría a 4 puntos de distancia).

* Si gana Tigre, confirma su candidatura al ascenso y desplaza a Saladero, provocando un sismo en la parte alta de la tabla.

El resto de la Fecha 7

No hay que quitarle el ojo a los otros cruces que completan el panorama:

Dublín Central vs. San Eugenio: Un duelo de ganadores. Ambos vienen de victorias importantes y el que gane se prende definitivamente arriba.

Cerro vs. Progreso: Progreso tiene una oportunidad de oro para aprovechar que sus rivales directos (Tigre y Saladero) se sacan puntos entre sí.

Pronóstico reservado: Por historia y presente, el Tigre-Saladero tiene aroma a final anticipada. Seguramente el Dickinson o la cancha que se designe estará a pleno, considerando que son dos de las hinchadas que más acompañan en la divisional.

¡Lo que son los Súper Sénior!

Porque madrugan los domingos a la mañana y se ponen a jugar, en el marco de una Liga que es válido ejemplo de organización. Del detalle de cada partido a cada cancha y con los árbitros centrales resueltos. Es el fútbol que se viene para la Liga de Fútbol Súper Sénior. La tercera fecha está pactada. Solo hay que descubrir desde EL PUEBLO, el calendario en todos los casos.

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