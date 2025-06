“El tránsito cambia con el turismo: hay que actuar donde la movilidad se transforma”

- espacio publicitario -

Marcelo Metediera advierte sobre la urgencia de un cambio cultural.

En esta segunda parte de la entrevista realizada por Iván Mourelle, el presidente de UNASEV profundiza en los desafíos estructurales de la seguridad vial en Uruguay y la necesidad de políticas sostenidas, coordinación entre niveles de gobierno y mayor responsabilidad ciudadana.

Además, detalla cómo se articulan campañas específicas en departamentos como Salto, donde el movimiento turístico modifica la circulación vehicular, explica el verdadero alcance de los radares —más allá del control de velocidad— y adelanta cómo se implementará el permiso de conducir por puntos.

Para departamentos como Salto, donde se depende del turismo ¿Se piensa apuntar a alguna medida especial, en épocas donde aumenta el flujo de vehículos?

“Sí, pero la UNASEV recuerden que no tiene capacidad de ejecución, de operativas. Lo que sí tenemos es posibilidad de hacer campañas, tenemos posibilidad de dar algunos debates públicamente, de sugerir, de articular, de pinchar, como digo, si alguno se pone medio remolón. Entonces, lo que hacemos desde UNASEV son campañas publicitarias. Algunas serán de bien público, otras sobre las redes. Esto se va trabajando, pero en cada momento se hace alguna movida. Se hizo con el comienzo de clases, se hizo con turismo, se va a hacer ahora con las vacaciones de julio. Que tienen una movilidad distinta en términos de la forma de moverse y de la gente que se mueve esos días. Entonces, bueno, si se hacen campañas que, bueno, obviamente el 24 de agosto, por la Noche de la Nostalgia, es otra época de campaña, donde se abordan de manera comunicacional y donde se hacen circunferencias de advertencia. En vacaciones, Montevideo tiene una realidad más de movida urbana, lo que son las salidas fundamentalmente de las termas, Paysandú, Salto. Hay otro tipo de movimiento. Cada una de esas intendencias también lo aborda desde su lugar”.

“Es bueno saber que la UNASEV hizo sugerencia al Ministerio de Transporte sobre los puntos calientes donde debería instalar los radares. A mí me interesa saber si efectivamente los radares están instalados en esos puntos donde la UNASEV sugirió

¿Qué resultado arroja los radares que se instalan en las capitales departamentales? ¿Cuál ha sido el efecto? ¿Es recaudatorio o también es un efecto preventivo?

“No, yo estoy convencido, porque aparte lo he dicho, que los radares son una herramienta de trabajo muy importante, muy necesaria. Que se instalan con distintos criterios. En algunos lugares para descender la velocidad, en otros lugares tienen que ver con el cuidado de los espacios públicos, ya sea un centro educativo, un centro de salud, un ingreso a una ciudad, en otros casos tiene que ver con la siniestralidad directamente. Entonces, cada lugar los utiliza en función de su necesidad. Pero aparte los radares tienen otra cosa, no sólo miden velocidad y mutan por velocidad, que es una falta de la persona, no es culpa del radar ni de las intendencias, es una inconducta de la persona. También se mide flujo vehicular, cantidad de vehículos que se mueven, también se hacen seguimientos de alguna manera. Yo me acuerdo, nosotros en Atlántida, en Canelones, hicimos un estudio de Ciudad Inteligente, donde analizábamos por las cámaras que se habían instalado, no por radar, sino cámaras específicamente para este trabajo, por las matrículas de los vehículos. Las matrículas tienen un departamento de origen y eso nos permitió medir cuánta gente venía a Atlántida en verano y desde qué departamento, por ejemplo. O te permite, como pasó con el peaje con los radares, identificar vehículos clonados. O te permite triangular con los temas de seguridad. Pongo siempre el mismo ejemplo, porque me encanta ponerlo, es bien gráfico. San Jacinto, Ruta 7 y Ruta 11 tienen los radares del Ministerio de Transporte por el ingreso de la ciudad. Un día se da un hurto en Pando, los delincuentes van por la Ruta 75 y los capturan por el seguimiento de los radares y de las cámaras. O sea, los radares también tienen cámaras que permiten otro tipo de controles. Entonces no es sólo velocidad. Ahora, cuando se bastardea de alguna manera o se politiza los temas, como ha pasado, que se usan estos temas para hacer política, yo creo que ahí es cuando no ayuda. Porque vuelvo a insistir, el Ministerio de Transporte del periodo pasado, Partido Nacional o coalición, instaló 122 radares en todas las rutas. Hay intendencias como Montevideo, Canelones, Río Negro, Lavalleja, Maldonado, otras que tienen radar. O sea, es una política necesaria a nivel nacional. Y obviamente, no voy a ser demagogo en no decir que efectivamente la consecuencia de esas inconductas genera distracciones de tránsito que generan recaudación para las distintas instituciones. Pero en definitiva, como siempre digo, la multa es una consecuencia por la inconducta de la gente. Eso de que a rigor, lamentablemente, funcionamos, eso tiene algo que ver también, en la medida que la gente no comete las distracciones de tránsito, las intendencias o el Ministerio no recaudan. Así que la mochila la tiene la gente. Y insisto, los radares son una herramienta por la cual, una de las tantas herramientas por las cuales se trabaja en función de la realidad y la necesidad de cada lugar”

De todas formas, UNASEV sugiere, ¿no obliga a la instalación de los radares para el cumplimiento de las normas de tránsito?

“Exacto. En el caso de los radares, cuando hicimos la transición, la verdad, yo toda la información que pedí me la dieron sin problema ninguno y rápidamente. Y una de las cosas que pedí, que todavía no la abordamos porque vamos a tener unos días para analizar algunas cuestiones Pero es bueno saber que la UNASEV hizo sugerencia al Ministerio de Transporte sobre los puntos calientes donde debería instalar los radares. A mí me interesa saber si efectivamente los radares están instalados en esos puntos donde la UNASEV sugirió. También esto tiene una movilidad muy importante. A veces la siniestralidad o los problemas de tránsito se van moviendo del lugar. Capaz que hay que poner algún radar más. Capaz que alguno de los que se puso ya cumplió su cometido y no hay necesidad de mantenerlo. No sé, esas cosas se van analizando con permanente movimiento. Así que bueno, eso es parte de lo que tenemos que trabajar con el Ministerio de Transporte”.

¿Cómo se piensan implementar estas medidas?

“Bueno, contentos por saber que el Congreso de Intendentes aprobó o dio el visto bueno de alguna manera al borrador que les habíamos presentado. Si bien la ley que se aprobó en septiembre del año 2019 no se había reglamentado durante los cinco años pasados, pero el Congreso tiene en su capítulo 3 el permiso de conducir por puntos y mandata a la UNASEV a reglamentar esa ley, nos parece importante y de orden sugerir y consultar a las Intendencias de todo el país, porque fueron las que trabajaron. A mí me tocó trabajar a mí por el lado del Congreso de Intendentes, habiendo sido Intendente, pero también habiendo sido asesor de todas las Intendencias en temas de tránsito. Los borradores, por lo tanto con conocimiento del tema y con conocimiento de que allí se trabajó, me parece importante darles la posibilidad de que durante el mes que transcurrió analicen el borrador y aporten su opinión. Así que bueno, ayer lo aprobaron, levantaron las cosas de las decisiones de tránsito de todo el país, discutieron y bueno, estoy a la espera de que me hagan llegar esas observaciones para analizarlas e incluirlas oportunamente en el borrador. El objetivo que tenemos con eso es aprobar esto, que el Presidente haga el decreto reglamentario, eso le da estructura al permiso y a partir de ahí convocar al Congreso de Intendentes. Yo planteo una comisión de tres delegados del Congreso de Intendentes y tres de la UNASEV a los efectos de que la oposición también esté integrada en ambos ámbitos en esta comisión que va a trabajar para ahí sí poner en funcionamiento. Yo tengo la expectativa de que en el primer semestre del año que viene el permiso de conducir por puntos empiece de una manera paulatina a funcionar.”