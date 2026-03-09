El tiempo de inaugurar su cancha de césped sintético

¡Esto es crecer, Palomar!



En la noche del viernes, el Club Atlético Palomar inauguró oficialmente una moderna cancha de fútbol 5 de césped sintético en su sede social, en una jornada que reunió a hinchas, dirigentes, socios, vecinos del barrio y autoridades departamentales. La nueva infraestructura representa un paso importante para la institución, que continúa apostando al crecimiento y a la mejora de sus instalaciones deportivas.

Durante la actividad, el presidente del club, Mariano Casola, expresó su satisfacción por la concreción de este proyecto y destacó que la nueva cancha permitirá darle mayor movimiento a la sede, además de generar ingresos para seguir fortaleciendo al club y su infraestructura.

La cancha ya se encuentra disponible para reservas. Los interesados pueden comunicarse al 099 616 452.

Con esta incorporación, el Club Atlético Palomar suma un nuevo espacio deportivo y de encuentro para socios, vecinos y la ciudadanía en general.

Fútbol Sala en Masculino: Rowing, Ceibal, «U»: los tres primeros para ganar

El sábado a la noche, el inicio de la nueva fecha del Campeonato Salteño a nivel del Fútbol Sala en Masculino, con tres equipos que fueron los primeros en ganar: Salto Rowing Club, Ceibal y Universitario a nivel de la Divisional «A». Si de la «B» se trata, los turnos ganadores de Barrio Artigas y Cerro. Ayer domingo, para complementarse la etapa, tanto en una como en otra divisional. Se trata de repasar los resultados que se generaron.



Resultados – Campeonato Salteño de Futsal

🔵 Divisional A

Partido Resultado Rowing vs Tigre 10 – 5 Ceibal vs Arsenal 10 – 4 Universitario vs Sol de América 16 – 2

🔶 Divisional B

Partido Resultado Barrio Artigas vs Albión 10 – 9 Cerro vs Juventus 5 – 3

En la nota gráfica aportada por la Liga Salteña de Fútbol Sala, aparecen los capitanes de Rowing y Tigre, más los árbitros Andrés Píriz y Ruben Ferreira.

Young campeón Sub 18: para que Salto lo sepa

Constituyó la segunda final en categoría Sub 18 en el Campeonato del Litoral. El empate 1 a 1 entre Soriano y Young, para que este último alcanzara la consagración. Hay que tener en cuenta que jugando de local en el partido de ida, Young se impuso 3 a 1. Para Salto, no está demás saber este tiempo de Young, porque nada descarta que en el futuro lo deba enfrentar.

2da FINAL – SUB 18

SORIANO 1-1 YOUNG

Escenario: Estadio Luis Koster de Mercedes, hora 20:00

Sábado 7 de marzo.

Árbitros de la Federación Colonia y Colonia: Gastón Meza (F. Colonia), Jean Sosa (F. Colonia), Hermán Assimonti (Colonia).

Cuarto Árbitro: Cristian Bouvier (Federación Colonia)

Goles: 69′ Jonathan Díaz Da Silva (Soriano), 38′ de penal Gonzalo Fredo (Young)

DESDE EL AYER

Se jugó con selecciones Sub-19 hasta 1990, Sub-20 de 1991 a 1994, Sub-15 en 1995 y 1996, y Sub-18 desde entonces. En 2003/04 no se disputó al celebrarse la 1ª Copa Nacional de Selecciones, pero un año más tarde resurgió pero como una fase de la 2ª Copa Nacional, y organizado por la propia OFI.

