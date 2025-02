El tercero de hoy, puede implicar la gloria albinegra.

Ferro Carril lo tiene en bandeja; ¿qué resistencia, Universitario?

En el primer partido disputado en cancha de Ferro Carril, fue victoria albinegra por 81 a 64.

En el segundo partido, con Universitario siendo local, igualmente Ferro Carril venció por 84 a 75.

Tras los dos partidos enmarcados en los play off de la final entre Ferro Carril y Universitario, una conclusión: Ferro Carril ha sido superior. Y no es que Universitario no haya intentado doblegarlo en algún capítulo, el hecho real, objetivo, terminante, es que no pudo.

Habría que apelar a lo sucedido en el segundo juego, cuando el rojo, en manos de Rodrigo Mazzulla, alcanzó a patentar una diferencia de 12 puntos (49-37), pero no pudo sostenerla en un tiempo razonable y en menos de lo supuesto, Ferro Carril estrechó la distancia.

Universitario no le encontró la vuelta para debilitar la potencia goleadora del americano Cobie Barnes, pero además Emiliano Giano se evadió de cualquier esquema conservador, para orientar desde su talento y ejecutar piolas enemigas cuando se lo propuso.

Los dos resultaron inapelables. Un show briosamente compartido.

¿CUÁL RESISTENCIA ENTONCES?

Esta noche vuelven los dos al Polideportivo de Ferro Carril.

La verdad es una: el local tiene en bandeja la consagración. No solo por las dos imposiciones pasadas, sino por el peso psicológico que supone este tiempo de credibilidad más que nunca encendida.

Ferro Carril se siente superior, porque además lo ha sido.

La pregunta impacta en cualquiera de las dos tablas: ¿qué resistencia, Universitario? ¿O en qué medida puede ser lo que no ha sido? Ese es el punto.

Ferro Carril pretende no dejar pasar la chance y repetir la fórmula concebida ante Salto Uruguay en la recta de semifinales: ganar los tres primeros partidos, para evitar cualquier tipo de sofocón.

Para ganar, Universitario debe ser la exposición de un funcionamiento con errores mínimos y aciertos potenciados. Encontrar mayor goleo en Gastón de los Santos, Bautista Ott y el propio Luca Magnone, y sobre todo, que Ramiro Da Costa Porto alcance la regularidad que no expuso en el segundo partido. En el primero, lució con 16 puntos, y Ott llegó a 21.

Al fin de cuentas, lo de hoy puede ser la última pulseada. Ferro Carril se escuda en su ley ganadora y Universitario, en esta tentativa de no arriar la última bandera.

Volviendo a jugar

📅 Lunes 3 de febrero de 2025

🏀 Tercer partido – Zona play off – Finales

🏟️ Campeonato Salteño de Básquetbol

📍 Escenario de juego: Polideportivo «1º de diciembre de Ferro Carril»

⚔️ FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO

🕘 Hora de comienzo: 21:15

🎟️ Valor de la entrada general: $200

👥 Socios de Ferro Carril: $100

