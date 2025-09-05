El talento que Uruguay aplaude: Felipe Lucero

- espacio publicitario -

Canal 10 volvió a sorprender con la segunda temporada de La Voz Kids Uruguay, un programa que le abre las puertas a cientos de niños y adolescentes uruguayos para mostrar su talento musical ante todo el país. Entre esas jóvenes promesas se encuentra Felipe, un adolescente de tan solo 13 años que, con su voz y carisma, logró emocionar al jurado y ganarse un lugar para seguir en la competencia.

Felipe es montevideano, pero lleva bien cerca las raíces salteñas de sus padres, Carolina y Fabricio, quienes junto a sus otros hijos, Tomás y Mateo, lo acompañan en cada paso de este sueño. Desde pequeño encontró en el canto su mayor pasión, y hoy, gracias a esta oportunidad, empieza a escribir una historia que recién comienza. Su familia, que lo alienta con orgullo, asegura que Felipe transmite en el escenario la misma alegría y dedicación que lo caracteriza en la vida cotidiana.

Con el apoyo incondicional de los suyos y la emoción de haber sido seleccionado, Felipe vive esta experiencia única como un verdadero salto hacia lo que más le gusta: cantar.

¿Quién tuvo la idea de que te presentaras a La Voz Kids?

Mi madre y mis hermanos me incentivaron a presentarme a La Voz Kids porque veían que tenía un talento que debía mostrar.

¿Estabas nervioso antes de presentarte al casting o ya sentías como que tenías confianza? «Estaba medio nervioso, pero mis hermanos y toda mi familia me incentivaron y me dieron la confianza para poder presentarme, y después se me fueron los nervios.

¿Cómo fue el día de la audición?

«Básicamente estaba todo súper preparado: todas las cámaras, los micrófonos… fue un día súper dinámico en el que yo básicamente esperé y nada, me presenté ante los jueces.»

¿La canción que cantaste la elegiste vos?

«No, no la elegí yo, pero la verdad es que estoy agradecido de que esa canción haya sido para mí.»

¿Ese intérprete que cantaste te hizo sentir cómodo?

«Muy cómodo, muy cómodo, porque es un género que a mí me gusta, es una voz que a mí me encanta hacer y es un privilegio.»

¿Por qué decidiste ir con Agustín Casanova y no con otro coach?

«Agustín tiene más visión hacia otros tipos de géneros musicales que a mí me llaman más la atención que lo que los otros jueces proponían.»

¿Qué sentiste cuando los jurados se dieron vuelta en el momento que vos estabas haciendo tu interpretación?

«Sentía una felicidad que me recorría por todo el cuerpo y fue un momento muy lindo que viví, me sigue hasta el día de hoy.»

¿Tu familia acompañando?

«Sí, por supuesto, como siempre.»

¿Cómo te sentiste después de que todo terminó y que supiste que habías quedado? «Estuve practicando y practicando todos los meses para poder llegar preparado y dar lo mejor de mí. Se sintió como que lo hice, como que lo logré.»

¿Qué le podés decir a otros niños de tu edad que piensan presentarse en La Voz Kids?

«Que tengan fe de que si realmente lo desean, si realmente lo quieren, lo visualizan y trabajan por ello, lo pueden lograr. Y si realmente quieren hacerlo y se animan, va a salir todo bien. Es una experiencia más que te va a abrir muchísimas puertas y te va a dar la oportunidad de ser un mejor artista.»

«Es felicidad pura lo que me generó, totalmente feliz y eufórico por toda la felicidad y todo el estado anímico de toda la gente que me aportó valor a mi interpretación.”