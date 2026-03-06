El sitial del que Salto no debe bajar

Salto enfrenta a Paysandú en una histórica doble final del Litoral Norte en Sub-18 y mayores. La selección naranjera buscará además lograr el quinquenio regional.

Salto ha logrado alcanzar un estándar deportivo que lo mantiene de manera permanente en los lugares privilegiados del fútbol del interior. El trabajo sostenido de las instituciones salteñas, que abastecen tanto a la selección Sub-18 como a la selección mayor, es la base de este presente que hoy encuentra a la ciudad en la antesala de una final del Litoral con características inéditas.

Por primera vez, Salto y Paysandú definirán el campeonato de la Confederación del Litoral Norte en ambas categorías el mismo día y en el mismo escenario. Este domingo, el estadio Dickinson será testigo de una doble jornada histórica: primero se enfrentarán las selecciones Sub-18 y posteriormente las mayores, en una tarde que definirá al campeón regional.

Además, el seleccionado salteño tiene ante sí la posibilidad de alcanzar un hecho que sería histórico: lograr el quinquenio del Litoral, es decir, conquistar por quinto año consecutivo la Copa del Litoral Norte.

Salto no está lejos de ese objetivo. En el partido de ida disputado en Paysandú, la selección mayor empató en un encuentro en el que incluso el propio entrenador sanducero, Carlos Cabillón, reconoció que el equipo salteño pudo haberse quedado con la victoria por lo mostrado en el campo de juego.

Ahora todo se definirá en casa. Se espera un estadio Dickinson con un gran marco de público. La jornada comenzará a las 15:45 con la final Sub-18, mientras que a las 19:00 será el turno de las selecciones mayores. Por el lado salteño se espera una tribuna España colmada, junto con el talud de la tribuna principal, mientras que resta saber cuál será el acompañamiento del público sanducero en la tribuna visitante, la Fernando Irazoqui.

La expectativa es grande. No solo porque se trata de una final, sino porque el clásico entre Salto y Paysandú es, desde hace décadas, el partido de mayor convocatoria del litoral. En el encuentro de ida, disputado en el estadio Artigas, se reunieron cerca de 3.000 personas.

El fútbol salteño atraviesa uno de sus momentos más altos. El año pasado Salto se coronó campeón del Litoral Norte en ambas categorías, y además la selección Sub-18 se consagró campeona nacional, mientras que la selección mayor llegó hasta semifinales, donde cayó ante Lavalleja.

Todo esto refleja un proceso sólido. La comunión entre cuerpo técnico, jugadores y dirigentes, sumada al trabajo de base de los clubes, ha permitido que la selección naranjera mantenga un nivel competitivo muy alto y se mantenga, año tras año, entre los protagonistas del fútbol del interior.

Y justamente ese es el desafío: mantenerse en ese sitial del que Salto no debe bajar.

El domingo todo esto debe confirmarse, para seguir creciendo en el interior.

