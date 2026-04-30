El sábado es el día, allá por Fray Bentos….

Para ganar la Súper Copa, ¡tiene que ser un Súper Universitario!

Universitario es el actual Campeón del Interior. Polancos de Nueva Palmira, ganador de la Divisional «B». Por eso, la Organización del Fútbol del Interior, propuso este duelo: la denominación de Súper Copa, para determinar quién de los dos alcanza la consagración.

Es a un solo partido. Por lo tanto, en caso de empate al cabo de los 90 minutos, directamente a los tiros penales. Para Universitario, será su primer partido oficial en el año. La agenda luce apretada para el plantel en manos de Alejandro Irigoyen: Copa de OFI después, Copa Uruguay y Campeonato Salteño. La mira tiene que estar afinada. El rendimiento, a la medida de la circunstancia. Incorporaciones puntuales para el rojo rey y la prolongación de la base: Jorge Fleitas, Junior Rodríguez, Jonathan Jorge, Gastón Andrés Barrientos, Franco Ávalos, George dos Santos, Octavio Pintos, Valentín Fornaroli. Pero además entre otros, las sumas de Matías Morales (ex Nacional) y Martín Lima (ex Sud América).

Por sobre todo, ¿qué luce Universitario?: la mística de su oficio. Alardea de lo lindo, porque no le faltan propiedades. Saludable es que renueva la pasión de sentirse protagonista y no se recuesta en el remanso de la espera: sale a buscar. Le concede ofertas a las exigencias y tampoco le encandila el elogio fácil. Tiene el valor de la personalidad que lo distingue.

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Por eso es el Campeón de OFI.

Hay que ver que implica Polancos. Cuál es su estatura táctica. Por algo ganó lo que ganó el año

pasado. No debe ser un equipo flaco de recursos. No debe ser un equipo de mal gusto para proponer. Llega al partido del sábado seguramente con el espíritu encendido.

La Súper Copa del Interior está en juego. Desde la óptica salteña, que Universitario recurra a las vertientes de sus argumentos vitales. ¡Tienen que ser un Súper Universitario!. Universitario sabe que esa….es la misión.

Van a la cancha y desde la historia

Será la octava edición de la Súper Copa. Claro está que se fue alterando el régimen de disputa, desde el momento que la última en que participaron los campeones de OFI hasta el momento, fue la que se jugó en 1973 en Treinta y Tres, con el Salto Uruguay de Luis «Macho» Alfieri para ser campeón. Los detalles para el sábado ya resueltos, la terna está y con un cuarto árbitro también, el escenario mayor de Fray Bentos a la medida de un partido especial. Mientras que en el preliminar, la hora de un partido especial: 18 de Julio de Fray Bentos y Barrio Obrero de Paysandú.

Glorioso mes de abril….

No hay caso. Determinados meses en el año, se asocian a logros, conquistas, sueños contemplados. El mes de abril por ejemplo, se transformó en mes a favor del historial campeón del fútbol salteño. En abril de 1979 jugando en el estadio «Centro Empleados de Comercios» de Treinta y Tres, empatando 1 a 1 con el local, Salto se consagraba por primera vez Campeón del Interior, con el mando técnico de Raúl Banfi.

El 21 de abril de 1973 (foto) a nivel de clubes, el Salto Uruguay Campeón de la Súper Copa, derrotando de última a Independiente de Flores por 2 a 0, con goles de Ramón Vela y Walter Etcheverry. En este mes de abril que se nos va, Universitario «vela las armas» para tentar quedarse con la Súper Copa.

Universitario fue ostentando selecto protagonismo en lo que transcurre de la década, alcanzando por dos veces la consagración a nivel de la Copa de OFI: en el 2023 primero y en el 2025 después. De Emilio Silva a Alejandro Irigoyen en la Dirección Técnica, autoritarismo de un rojo campeón.

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