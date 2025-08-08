El sábado es la primera fecha, los árbitros ya están: vuelve la «C» y está prendida fuego

- espacio publicitario -

La menor de las divisionales estaba pendiente en su arranque. Pero este sábado es el inicio del Campeonato Salteño en la divisional «C». Los retornos de Paso del Bote y Florida, para completar el número de 12 equipos. En la noche de jueves, para que el Colegio resolviera las ternas en cada caso. Parque Rufino Araújo, Parque Carlos Ambrosoni y Parque Dickinson, los tres escenarios para jugar. Pasar revista al tiempo de la «C», cuestión básica. De partidos, jueces… y palpitaciones.

PROGRAMA DE PARTIDOS

Divisional Primera “C”, 1ª División. Campeonato Salteño. “Sr. Enrique Quique Tourn”.

1ª Fecha. 1ª Rueda.

SÁBADO 09/08/2025

R. ARAUJO

13:45 hrs. Albion – Qta. Avda. 33.

Árbitros: Andrés Píriz, Jonathan Guglielmone, José Carballo.

16:00 hrs. Huracán – Rodo.

Árbitros: Jonathan Guglielmone, Andrés Píriz, José Carballo.

Parciales de Albion y Huracán ingresan al sector este (principal), de Qta. Avda 33 y Rodó al oeste.

C. AMBROSONI

13:45 hrs. S. Rosa – C. de Pesca.

Árbitros: Robert Aguirre, Sebastián Hernández, César Loetti.

16:00 hrs. Barcelona – P. del Bote.

Árbitros: Sebastián Hernández, Robert Aguirre, César Loetti.

Parciales de S. Rosa y Barcelona ingresan al sector norte (principal), de C. de Pesca y P. del Bote al sector sur.

DICKINSON

13:45 hrs. Florida – Tigre.

Árbitros: José de los Santos, Nicolás Castaño, Diego Artave.

16:00 hrs. S. Eugenio – Lazareto.

Árbitros: Nicolás Castaño, José de los Santos, Diego Artave.

Parciales de Tigre y Lazareto ingresan a la tribuna España, de Florida y S. Eugenio a la Irazoqui.

PRECIO DE ENTRADAS

Entradas de damas y caballeros (a partir de 12 años): $150.

Socios locatarios cuando juegan en su cancha ingresan gratis siempre y cuando presenten recibo o carnet de socio al día.

Menores de hasta 11 años ingresan gratis, deberán presentar la cédula de identidad e ingresar acompañados de una persona mayor a cargo.