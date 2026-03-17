El renacer de un emblema

Raíces del Arapey abre sus puertas en un histórico edificio

El principal centro termal del norte del país vivió una jornada histórica. Seis años después del cierre del antiguo Hotel Municipal, la estructura vuelve a cobrar vida. La inauguración oficial contó con la presencia de autoridades nacionales y locales. El proyecto marca un nuevo capítulo para el turismo en Salto.

Un sueño que se transforma en realidad

La transformación del edificio no fue una casualidad ni un plan improvisado. El grupo inversor ya tenía el diseño en mente mucho antes de que se concretara la licitación actual. Para los responsables de la firma, esta apertura representa cumplir un anhelo de larga data. El objetivo principal es potenciar el destino Arapey a nivel regional y nacional.

Andrés Fernández, gerente comercial del emprendimiento, destacó la rapidez de los trabajos. Para nosotros en realidad viene siendo un sueño que anhelamos de hace mucho tiempo, afirmó el ejecutivo. La obra se ejecutó en apenas seis meses tras la adjudicación del pliego. El equipo de gestión, con experiencia previa en Altos del Arapey, busca elevar la vara de la calidad turística.

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Una propuesta exclusiva para el descanso

El perfil del nuevo hotel marca una diferencia clara en la zona. Raíces del Arapey está orientado exclusivamente a mayores de quince años. Esta decisión responde a una demanda específica de los viajeros actuales. Muchos turistas buscan un entorno de serenidad total sin el bullicio habitual de los centros familiares. La propuesta se enfoca en el relax y el silencio.

La oferta termal de la zona ya es muy variada en opciones para niños. Según la gerencia, hacía falta un espacio para bajar el ritmo. La experiencia acumulada en otros hoteles del grupo permitió identificar este nicho. El público pedía un lugar donde el tiempo pareciera detenerse. Elegimos este tipo de hotel porque buscamos darle más a Arapey, explicó Fernández.

El pasado noble y la modernidad se abrazan

Quien visite las instalaciones se encontrará con un ambiente renovado pero familiar. La estructura original del Hotel Municipal fue respetada por su nobleza. El nombre «Raíces» no es casualidad; busca honrar la historia del turismo salteño. Sin embargo, el interior ofrece comodidades de última generación y diseño sofisticado. Es una mezcla equilibrada entre el ayer y el mañana.

El hotel cuenta con cincuenta y cuatro habitaciones con sistemas de camas versátiles. Cada cuarto permite configuraciones matrimoniales o individuales según la preferencia del huésped. Además, la propuesta se adapta a los tiempos modernos siendo un establecimiento pet friendly. Esto permite que los viajeros no tengan que dejar a sus mascotas atrás.

Beneficios especiales para los salteños

La empresa reconoce el valor sentimental que el edificio tiene para la comunidad. El antiguo hotel municipal es parte de la identidad de los habitantes de Salto. Por este motivo, se implementó una política de beneficios permanentes para los residentes locales. Los salteños tendrán un descuento del 10% adicional sobre cualquier tarifa disponible.

Esta medida busca que el vecino de la ciudad no pierda el vínculo con el lugar. La idea es que el salteño vuelva a sentir como propio este espacio. Las reservas ya se encuentran habilitadas a través de múltiples canales digitales y telefónicos. El hotel comenzará a operar con su capacidad máxima completada, lo que augura un éxito inmediato.

Respaldo institucional tras la polémica

La ceremonia de corte de cinta fue un acto de fuerte peso político. Participaron el ministro de Turismo, Pablo Menoni, y el intendente Albisu. Ambos coincidieron en la importancia de la inversión privada para el departamento. El camino para llegar a este día no estuvo exento de intensos debates. En la legislatura departamental anterior hubo voces que se opusieron a la concesión.

Pese a los cuestionamientos iniciales de algunos ediles, la mayoría apoyó el proyecto. La realidad de las obras terminadas acalló las críticas previas. El compromiso de la empresa permitió recuperar un patrimonio que corría riesgo de deterioro. Hoy, el edificio luce una cara moderna que promete dinamizar la economía de toda la región termal.

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