El pulso inalterable de la «B»

Contra la amenaza, la gente que fue: casi 200 mil pesos



No hubo viento ni amenaza de lluvia que pudiese con el rito. La Divisional B cumplió la cuarta etapa de su primera rueda, y el veredicto de las boleterías es tan contundente como el sentimiento de sus hinchas: el ascenso está más vivo que nunca. En una tarde donde el clima parecía jugar en contra, la respuesta del público fue un espaldarazo a la competitividad del torneo.



LA RADIOGRAFÍA DE LA RECAUDACIÓN

El análisis frío de los números revela una fidelidad que ya no es sorpresa, sino una saludable costumbre. La Divisional B ha establecido un piso de 900 entradas por fecha, una cifra que sostiene la estructura de los clubes y ratifica el interés por la categoría.

Desde EL PUEBLO, una manera de repasar. Desde la venta a la taquilla en cada caso.

Escenario | Entradas Vendidas | Recaudación ($) |

Estadio Ernesto Dickinson | 462 | $ 90.950 |

Heber Racedo (Dep. Artigas) | 344 | $ 68.200 |

Carlos Ambrosoni (River Plate) | 184 | $ 36.300 |

TOTALES | 990 | $ 195.450 |



UNA CUESTIÓN DE HECHO

El Estadio Ernesto Dickinson, volvió a ser el epicentro de la convocatoria, rozando las 500 entradas y aportando casi la mitad de la recaudación total. Sin embargo, los escenarios de barrio como el Heber Racedo y el Carlos Ambrosoni es digno de mención: sostuvieron un flujo constante de parcialidades que, paraguas en mano o desafiando la humedad, no dejaron solas a sus equipos. No estuvo mal la respuesta. La verdad es esa.

Vender 990 entradas en un contexto climático adverso no es un dato menor. Es la prueba de que la Divisional B posee una identidad propia, una narrativa que atrapa al aficionado y que, semana a semana, demuestra que el fútbol de los barrios salteños tiene un motor que no se detiene.

Con casi $ 200.000 recaudados en una sola tarde, la categoría respira aliviada en lo económico y se agiganta en lo deportivo. La pelota sigue rodando, y mientras el público siga respondiendo de esta manera, el espectáculo está garantizado.

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Con Nacional el domingo, en el imperdible amistoso para ver: El «Barretazo» de Ceibal

Cuando no se puede entrenar en la cancha, hay que recurrir a ese bajo techo que permite el adiestramiento. Al Ceibal de Martín Barreto no le quedó otra. Porque además es una semana especial, desde el momento que el domingo que viene el partido amistoso….no es un partido más. Frente a Nacional en campo de juego tricolor. Desde las 18 horas. El desquite, siete días después en el Parque Rufino Araújo. Tanto Ceibal como Nacional, con el primer objetivo en puerta: jugar en la Divisional «B» de OFI y lanzar al ruedo la pretensión de ascender. Es este Ceibal para el apunte. Razón desde este plantel. Arriba: Fernando Scarrone, Renato Vidal, Edinson Adalid, Nikolai Bockariov, Facundo Trinidad, Nicolás Albarenga, Ismael López, Santiago Pintos, Juan Rosa, Agustín Barrios.

Hincados: Andry Bockariov, Aníbal Aranguren, Mateo Ruíz Díaz, Angelo Martínez, Axel Santana, Edwar De Freitas, Elías González, Matías Núñez, Gonzalo Olivera.

En la edición pasada, a Ceibal no le faltó protagonismo. En este 2026, los fines son reales. La última vez de un Ceibal Campeón Salteño en el 2022. No tanto tiempo atrás….

Los cuatro bombos de la Divisional «A»; Universitario, Ferro Carril, Arsenal y Gladiador: los cuatro en el «Uno»

Se viene el día en que se conformarán las series de cuatro equipos, para que el torneo de la Divisional «B» de OFI a nivel de Clubes, vaya ganando espacios.

Los cuatro equipos salteños integrando el Bombo 1, de acuerdo a lo delineado y que obviamente, tiene carácter oficial. Uruguay de Bella Unión, Estudiantes de Tacuarembó, Peñarol de Rivera y Bella Vista de Paysandú, caen en la misma parcela.

Teniendo en cuenta los cuatro equipos de Salto, dos de ellos compartirán una misma serie. A estos cuatro bombos, hay que tenerlos en cuenta. Desde ya.

Bombos – Competencia de Clubes

🥇 Bombo 1

Equipos Universitario (Salto) Ferro Carril (Salto) Arsenal (Salto) Gladiador (Salto) Uruguay (Bella Unión) Estudiantes (Tacuarembó) Peñarol (Rivera) Atlético Bella Vista (Paysandú)

🥈 Bombo 2

Equipos Barracas (Dolores) Nacional (Nueva Helvecia) Juventud (Colonia) San Carlos (Colonia) Laureles (Fray Bentos) Porongos (Flores) Independiente (Flores) Polancos (Nueva Palmira)

🥉 Bombo 3

Equipos Río Negro (San José) Wanderers (Durazno) Campana (Libertad) Racing (Durazno) Atenas (Tala) Vida Nueva (San Bautista) Nacional (Florida) Atlético (Florida)

🎯 Bombo 4

Equipos Libertad (San Carlos) San Carlos (San Carlos) Ituzaingó (Maldonado) Lavalleja (Linas) Barrio Olímpico (Minas) Lavalleja (Rocha) Huracán (Treinta y Tres) Cerro (Vergara)

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