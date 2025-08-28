EL PUEBLO entregó 250 ejemplares del suplemento por el Bicentenario a la Inspección Departamental de Primaria

- espacio publicitario -

En el marco de las celebraciones por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia del 25 de agosto de 1825, el diario EL PUEBLO realizó este miércoles una entrega especial de materiales educativos. El director del medio, Gustavo Boksar, acompañado por el responsable del área comercial, Diego Monzón, hicieron entrega de 250 ejemplares del suplemento por el Bicentenario a la Inspectora Departamental de Educación Inicial y Primaria de Salto, Ps. Mtra. Alejandra Leal.

La inspectora recibió los ejemplares junto a otras referentes de distintas áreas de la Inspección Departamental. Durante el encuentro, además de la entrega del material, EL PUEBLO puso a disposición de la institución un espacio permanente de comunicación para las escuelas y jardines del departamento, tanto en la edición impresa como en la digital.

Desde la dirección del diario se destacó la importancia de generar contenidos orientados al apoyo didáctico para niños, sumando materiales de interés también para padres. En palabras de los representantes del medio, el objetivo es reforzar el compromiso social y cultural, acompañando a quienes tienen en sus manos la formación de los más pequeños.

- espacio publicitario -

Asimismo, se subrayó la vigencia de los medios impresos en un tiempo dominado por lo digital. “No se trata de defender una posición o la otra, sino de potenciar ambas, complementando los formatos para llegar a más lectores”, señalaron. La entrega de este suplemento busca despertar la curiosidad de los escolares por la prensa escrita, a través de una edición especial con contenido histórico elaborado por expertos.

Finalmente, se conversaron nuevos proyectos que involucran a docentes y estudiantes, fortaleciendo el vínculo entre la educación y los medios de comunicación en el departamento de Salto.