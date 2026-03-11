EL PUEBLO en minutos / Resumen semanal, Sábado 7 de marzo

Salto vive una semana cargada de noticias. Con el regreso a clases de más de 14.500 niños, la Junta Departamental se prepara para votar el presupuesto que regirá hasta 2030. La mayor polémica gira en torno a la posible derogación del artículo 38, base de la negociación colectiva municipal, lo que generó fuertes críticas del Frente Amplio y del sindicato Adeoms.

Además, asumió el nuevo jefe de Policía, Ernesto Cosio Ruiz, quien prometió reforzar la lucha contra el narcotráfico y los operativos contra motos. Mientras tanto, se firmó un plan para instalar luces LED en más de 2.100 cuadras de la ciudad. El carnaval cerró con balance positivo y Yambo Candombe ganó las llamadas locales.

