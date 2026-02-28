EL PUEBLO en minutos / 28 de febrero

Febrero se despide con una semana cargada de noticias. Un sismo de magnitud 2.3 se registró en la zona de Cayetano, sin daños, pero marcando el inicio de días intensos en el departamento. En el plano político, el intendente Carlos Albisu pidió la aprobación urgente del presupuesto para avanzar con obras y mejoras, mientras un informe señaló que la Intendencia de Salto se encuentra entre las que tienen menos vehículos del país.

La situación económica también genera preocupación: el Centro Comercial informó que 6 de cada 10 empresas vendieron menos que el año pasado, en un contexto donde el consumo interno se ve afectado por la competencia fronteriza con Argentina y Brasil.

Entre las novedades positivas, la Central Hortícola ya tiene 60 puestos asignados y proyecta su apertura después de Semana de Turismo, con beneficios para productores locales. Además, cambios importantes para los conductores: la Suprema Corte habilitó el pago separado de la patente y las multas, mientras SUCIVE anunció descuentos en deudas antiguas.

En seguridad, Prefectura incautó cigarrillos por más de un millón de pesos tras una persecución en la Costanera Sur. Y en cultura, el carnaval dejó emociones con el cierre de Momo, el triunfo local de Falta la Papa y el premio regional para Golpe y Quedo de Fray Bentos.

