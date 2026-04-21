El plan de DGI para que nadie escape al radar fiscal

En un escenario de creciente digitalización, la Dirección General Impositiva (DGI) decidió dar un paso que cambiará para siempre la relación entre el fisco y los contribuyentes. El organismo recaudador uruguayo está terminando de pulir su Plan Estratégico, donde la inteligencia artificial (IA) será la pieza fundamental para combatir la evasión. Para los comerciantes y trabajadores de Salto, una zona históricamente marcada por la informalidad de frontera, este cambio de paradigma representa un desafío sin precedentes.

Generado con IA (Nano Banana 2)

De apagar incendios a prevenirlos

La nueva estrategia del organismo, liderada por su director Gustavo González Amilivia, busca abandonar el viejo modelo de reacción. Históricamente, la DGI actuaba cuando la falta ya se había cometido, una lógica que el jerarca compara con “apagar incendios”. Con el nuevo Modelo de Gestión de Cumplimiento Tributario (MGCT), el objetivo es anticiparse al incumplimiento mediante el análisis masivo de datos.

Este cambio implica que la oficina recaudadora dejará de ser un ente que persigue papeles viejos. Ahora, se transformará en una maquinaria capaz de rastrear huellas digitales en tiempo real. Para el contribuyente de a pie en Salto, esto significa que el fisco sabrá de sus movimientos financieros casi al mismo tiempo que él. El sistema utilizará algoritmos predictivos para identificar quién tiene mayor riesgo de evadir y actuará antes de que la deuda sea impagable.

La meta es clara: optimizar la recaudación y fortalecer la confianza ciudadana en la equidad del sistema. No se trata solo de cobrar, sino de que el vecino sienta que todos pagan por igual. El plan reconoce que la estructura actual es “desactualizada y rígida”, por lo que la IA vendrá a suplir las carencias de una infraestructura edilicia deteriorada y una tecnología insuficiente (Fuentes: Ámbito / Búsqueda).

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El radar sobre el litoral y la frontera

Para nuestro departamento, la noticia cae en un momento de fragilidad económica. Datos recientes indican que el desempleo en los departamentos de frontera duplica la media nacional, impulsado en gran parte por la diferencia de precios con Argentina. En este contexto, la presión de la DGI sobre los comercios locales genera preocupación en los sectores productivos salteños.

La IA no solo mirará las facturas electrónicas. El sistema tiene la capacidad de cruzar información de operaciones bancarias, registros de propiedad y hasta redes sociales. El Plan Estratégico incluye herramientas de web scraping (recolección de datos de sitios públicos) para validar el «estilo de vida» frente a la declaración jurada, una práctica que ya es estándar en agencias tributarias modernas que aplican IA. Si un contribuyente declara ingresos mínimos pero ostenta un nivel de vida elevado en sus perfiles digitales, el algoritmo encenderá una alarma inmediata. Esta capacidad de análisis de riesgo pondrá el foco en las brechas de evasión del IVA, un impuesto clave para las arcas del Estado.

En Salto, donde el comercio minorista lucha diariamente contra el contrabando, la aplicación de estas herramientas genera temor. Los comerciantes locales temen que la máquina no entienda la realidad del bolsillo salteño. Sin embargo, la DGI asegura que el uso de declaraciones precargadas facilitará la vida de los honestos, minimizando los errores involuntarios que suelen terminar en multas pesadas.

Foto: Gub.uy

La lista negra de los morosos

La transparencia es otra de las banderas de esta nueva gestión tecnológica. Actualmente, la DGI ya publica de forma periódica la nómina de contribuyentes omisos y morosos del IVA. Esta información es de acceso público y permite a cualquier ciudadano consultar quiénes no están al día con sus obligaciones (Fuente: Gub.uy).

Con la incorporación de la inteligencia artificial, estas listas serán mucho más dinámicas y precisas. Ya no habrá que esperar a una inspección presencial para que una empresa aparezca como incumplidora. El sistema automatizado podrá categorizar a los deudores en tiempo real, permitiendo al organismo ofrecer planes de financiación antes de llegar a la instancia judicial.

Para las empresas de Salto que figuren en estos registros, la regularización es el único camino para ser excluidas de la nómina pública. La DGI ha comenzado a implementar talleres internos para que sus funcionarios aprendan a manejar estas nuevas herramientas, buscando que el trato con el contribuyente sea más ágil y menos burocrático.

Fuente: Gub.uy

Los riesgos de un juez de silicio

A pesar de los beneficios en recaudación, la llegada de la IA al sistema tributario no está libre de peligros. Expertos advierten sobre la existencia de «cajas negras», donde los procesos de toma de decisiones del algoritmo no son claros para el ciudadano. Si una máquina decide que un productor de naranjas en Salto es un evasor, ¿cómo puede este defenderse de un razonamiento matemático que nadie le explica?

Uno de los mayores riesgos es el sesgo algorítmico. Los sistemas pueden aprender prejuicios socioeconómicos, castigando con más rigor a ciertos sectores o regiones por encima de otros.

El desafío para la DGI será equilibrar la eficiencia tecnológica con las garantías individuales. En una ciudad como la nuestra, donde la confianza se construye cara a cara, la llegada de un «Gran Hermano» fiscal genera tanta expectativa como recelo.

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