El placer de jugar «Barrientos pasa a ser un jugador de toda la cancha»

Cuando Alejandro Irigoyen llegó a Universitario a principios del año 2024, no faltaron objetivos más o menos esenciales. Uno de ellos, conservar la base del 2023, en que los rojos por primera vez alcanzaron la consagración en OFI. A renglón seguido, incorporar «lo mínimo para que rindiera lo máximo». A GASTÓN BARRIENTOS, el Director Técnico lo conocía de su pasaje por Saladero. En el ciclo de Irigoyen en los albinegros, Gastón fue pieza vital. Por eso, al desembarcar en la «U», Irigoyen le planteó a la Comisión Directiva, el «caso de Barrientos».

Y Gastón llegó para Universitario se fue ganando la consideración, hasta ser titular. Pero si de algo no hay dudas, es que en este 2025, el ex Saladero se va convirtiendo en jugador clave a la hora del armado, pero también en la llegada. Fue solo días atrás que invocando el momento de Barrientos, el estratega de Universitario admitió a los cuatro vientos que «pasa a ser un jugador de toda la cancha». Sobre todo en los últimos partidos, la relevancia táctica de Gastón fue mayúscula, pero además el gol. Por ejemplo, en el partido de ida ante Wanderers de Durazno, cuando en el segundo tiempo, del centro que llegó desde la izquierda, Barrientos metió el frentazo del segundo y definitivo gol.

EL QUE AUXILIA, EL QUE ESTÁ….

El pasado domingo en el Dickinson, otra vez el turno de Gastón en el primer tiempo. Cuando ganó de arriba Pablo Sotelo y directo al frentazo de Barrientos. El testazo se mandó a las piolas. Barrientos otra vez, para alcanzar su cuarto gol en el Torneo de OFI; solo uno menos que Gabriel De Souza. A Irigoyen parece no faltarle razones cuando rubrica que «pasa a ser un jugador de toda la cancha, porque si pierde la pelota, baja y recupera. Porque si hay que auxiliar, lo hace y ahora con una perspectiva de llegada para que Universitario disponga de otro argumento a favor». Pero además, Alejandro redobla el elogio, cuando expone que «es uno de los más aptos volantes del medio, sino es el mejor». El hecho es que la dimensión de Gastón Andrés Barrientos no se desnaturaliza, Se arraiga en la mecánica roja. Irigoyen donde puso el ojo, puso la bala, cuando arribó al club de sus afectos y practicó la guiñada justa: «que Barrientos se venga también». Y Barrientos se vino también. Y juega también. Y produce también. Y golea también. ¿Jugador de toda la cancha?. Seguro. Lo es. Y no le faltan razones. Las razones….que ahí están.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

El arte de defender: Cada 108 minutos le convierten un gol

El arribo de Universitario a una nueva instancia final del Campeonato del Interior, no es precisamente la consecuencia de un pase de magia o el hecho de enarbolar alguna fantasía de ocasión. Universitario ha sido la respuesta de su propia regularidad, a tal punto que de 12 partidos jugados, ha ganado ocho y de 36 puntos disputados, acumula 27. Solo una derrota padece el actual Campeón Salteño, y fue ante Nacional en el marco de la primera fase. Ambos compartieron la misma serie junto a Estudiantil de Paysandú y Estudiantes de Tacuarembó.

Pero desde el plano estadístico, Universitario reporta un aspecto que no es menor: en 12 partidos jugados, solo 10 goles en contra. Queda en claro que al equipo le convierten promedialmente un gol cada 108 MINUTOS DE JUEGO. O sea, más de un partido. Para Universitario, defender bien es parte de un arte real y a esa prueba aludida, es necesario remitirse. Los rojos han producido hasta el momento 18 goles, aunque habría que sumarle dos más, por el 4 a 1 que surge como resultado definitivo ante Wanderers de Durazno, tras la denuncia que fue avalada por el Tribunal Arbitral de OFI.

Pero en los hechos REALES, Universitario llega a los 18 goles y entre dos jugadores totaliza 9: los 5 de Gabriel De Souza y los 4 de Gastón Andrés Barrientos.

Cuando el ayer siente la ocurrencia de volver: De aquel Universal a este Río Negro de San José

El primer Campeonato del Interior de Clubes se disputó en el año 1965 y la consagración fue a manos de Atenas de San Carlos. Al año siguiente, el turno de Salto Uruguay, con la Dirección Técnica de Luis «Macho» Alfieri. Las ediciones de 1967 (foto) y 1968 se suman como aspecto saliente en la historia,desde el momento que Universal de San José alcanza la primera condición de equipo bi campeón.

En 1967, Universal derrota a Salto Uruguay y al año siguiente a Sarandí de Colonia. De aquel 1967a este 2025, en que vuelven a enfrentarse un equipo de San José y otro de Salto. Más allá de recientes juegos de Ferro Carril y Universitario con Central de San José, rescatar a aquel Universal que fue el primer equipo maragato en una final, enfrentando a un equipo de la Liga Salteña de Fútbol. En 1969 y 1970, Universal llegó a la final, perdiendo en ambas ocasiones. Primero con Independiente de Flores y tras ello, San Eugenio de Artigas. Los «santos» de la frontera con la primera copa ganada y un goleador que luego estallaría en el Salto Uruguay de 1973: Linder Moreira.