El peso del «Litoral» en el Coliseo de Real Madrid: Arambarri se plantó como patrón y el socio sanducero inventó un golazo

«Es una coincidencia maravillosa que el gol de la victoria (1-0) haya tenido ese sello regional. Mauro Arambarri, el «salteño de Tropezón», es un estandarte absoluto del Getafe. Llegó al club en 2017 y, tras años de ser el motor en el mediocampo, se ha convertido en un referente de peso; su visión para asistir a Satriano en el minuto 39 no es casualidad, sino el fruto de conocer cada palmo del césped español». Fue así nomás. Memorable lunes para Mauro y una victoria que recorrrió el mundo: ganarle al Madrid de Federico Valverede en el mítico Bernabéu. Nada más y nada menos. Por su parte, Martín Satriano (el sanducero) vive un momento dulce. Su llegada al club en este mercado de invierno (enero de 2026) buscaba precisamente eso: alguien con olfato de gol que pudiera aprovechar las transiciones rápidas del equipo. Definir ante un equipo de la talla del Real Madrid —y en el Bernabéu— es el «bautismo» soñado para cualquier delantero que busca consolidarse en La Liga.

EL GETAFE CELESTE

Este triunfo tiene un tinte muy nuestro no solo por ellos dos. El Getafe ha mantenido una tradición de confianza en el jugador uruguayo que viene de años. En este plantel actual, la presencia de Sebastián Boselli (quien también está cedido en el club) completa una colonia charrúa que le da al equipo esa garra y equilibrio defensivo tan característicos. Es gratificante ver cómo, ante las adversidades de un partido contra un gigante, el orden uruguayo prevalece. A través de ESPN fue la posibilidad cierta: lo de Mauro y lo del hijo de Gerardo Satriano. El «Bocha» que fue Director Técnico de Ferro Carril, River Plate y Con los Mismos Colores.

UN DATO PARA LA HISTORIA

Ganar en el Bernabéu es un hito para un club como el Getafe, especialmente en la recta final de la temporada. Para Arambarri, que ha vivido muchas batallas en el Coliseum, este partido seguramente se recordará como una de esas noches donde la jerarquía del mediocampista de Salto brilló con luz propia.

Es un orgullo ver a estos futbolistas —que se formaron en las canchas de nuestro interior— trascender a este nivel. El sello de Uruguay y del Litoral. De un salteño. De un sanducero. La historia no olvidará.

«El cerebro del equipo en la contención»

El tanto de Martín Satriano al minuto 39 no fue un gol cualquiera. La estadística del partido lo resalta.

* La jugada: Mauro Arambarri ganó un duelo clave en la frontal del área ante el mediocampo madridista.

* La ejecución: Fue un disparo de volea impecable de Satriano, un recurso técnico de alta escuela que dejó sin opciones al guardameta rival.

* El impacto: Este gol no solo le dio la ventaja al equipo, sino que consolidó la «rocosa» defensa del Getafe, que logró sostener el resultado durante más de 50 minutos (incluyendo el tiempo de descuento).

Más allá del gol y la asistencia, el despliegue físico de ambos fue fundamental. Las crónicas post-partido destacan que Mauro Arambarri actuó como el cerebro del equipo en la contención, frenando las transiciones rápidas del Madrid. Por su parte, la defensa contó con una actuación sólida de Sebastián Boselli, quien mantuvo el orden en una línea defensiva que fue puesta a prueba constantemente durante la segunda mitad.

Es poco habitual ver a un equipo visitante en el Bernabéu obligar al rival a cometer tantas faltas y generar tanta frustración en su afición, pero los datos muestran que el Getafe logró precisamente eso: un partido de «estilo uruguayo», donde la disciplina y la efectividad se impusieron sobre el favoritismo. Ahora en la tabla de posiciones a igualdad de partidos jugados: Barcelona 64 puntos y Real Madrid 60.

Hay que esperar

El inicio del campeonato de Segunda División Profesional estba previsto para el próximo sábado 7 de marzo, pero la Mesa Ejecutiva decidió postergar una semana. De acuerdo a lo informado oficialmente hay problemas de logística y de campos de juego. El 14 de marzo, es la nueva fecha establecida por las autoridades. Un total de cuatro equipos del Interior, entre ellos, el ascendido Paysandú Fútbol Club, ahora con la Dirección Técnica.

«La Nueva Reco» : este es el campeón

La Nueva Reco se quedó con la final y levantó la copa tras un gran partido, coronando un torneo que volvió a demostrar el compromiso, el compañerismo y el nivel del fútbol municipal. Desde la Sub Comisión de Deportes de ADEOMS se felicitó públicamente «al plantel campeón, al equipo finalista y a todas las delegaciones que formaron parte de esta nueva edición que ya es parte de nuestra historia» . La toma gráfica remitida a EL PUEBLO, desde la Sub Comisión de ADEOMS, actitud que valoramos.

