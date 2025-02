“El objetivo esencial de los encuentros, es el compartir la vida”.

Ex Sacerdotes de la Iglesia Católica, realizan en Termas del Daymán, el “Quinceavo Encuentro de ex Curas de Uruguay”. En el mismo, la temática central será el complejo tema de la salud mental.

En diálogo con EL PUEBLO, uno de los miembros fundadores de dicha organización, el Psicólogo Jesús Arbiza, destacó la importancia de dichas reuniones que nuclean, también, a las familias de sus miembros, reivindicando, siempre, la experiencia espiritual de haber compartido un camino tan particular como lo es el Ministerio del Sacerdocio.

REUNIÓN DE EX SACERDOTES

- espacio publicitario -

Estos encuentros surgen por el año 2016-2017, donde, algunos ex compañeros del Seminario, ex Curas, comenzaron a encontrarse y, vieron la posibilidad de continuar con esos encuentros, lo que se fue consolidando poco a poco y, se formó un grupo de WhatsApp, surgiendo, al mismo tiempo, la necesidad de encontrarse. Algunos se encontraban casados, otros divorciados, en pareja desde hacía tiempo, otros con su orientación homosexual, algunos tantos solteros, otros mayores y otros muy jóvenes. El espíritu siempre fue y es el de compartir con aquellos con los que vivimos momentos de nuestras vidas en el sacerdocio dentro de la Iglesia. Compartir, celebrar la amistad y la fraternidad.

El primero de los encuentros fue aquí en Salto, luego en Termas del Daymán, donde éramos 6 o 7, y luego se fue agrandando la concurrencia. También, realizamos esos encuentros en Montevideo, donde vive la mayoría de los ex Curas, aunque, el encuentro más grande fue aquí en Salto, en Blandengues, donde vinieron entre 50 y 60 personas entre ex curas y familiares; encuentro muy fuerte pues nos marcó y consolidó el grupo.

Después nos encontramos en San José, en Colonia; en éste últimos, tuvimos la presencia de hermanos argentinos, chilenos, porque hay una Federación Latinoamericana de Sacerdotes casados, que la fundó Monseñor Podestá, Obispo que dejó, también, el ejercicio del Ministerio, quien se casó con Cleri Aluro, quien fue una gran luchadora e impulsora de ese movimiento.

Nosotros tenemos una impronta diferente a la Federación, porque, ellos reivindican la no vigencia del celibato, o sea, el ser Sacerdotes, pero casados. En tanto, nosotros, estamos en la línea de recuperar el sentimiento de haber sido Curas, pero que hoy, ya no lo somos, y que cada uno optó por seguir con su nueva vida. En nuestro grupo tenemos gente que sigue militando dentro de la Iglesia Católica, otros que han dejado la misma sin ningún tipo de contacto y, otros que, han perdido hasta la fe.

Entonces, justamente, sostenemos que, nuestra diversidad es nuestra unidad. Lo que nos une no es el ser Sacerdotes casados, sino, compartir la experiencia de que en algún momento de nuestras vidas fuimos Sacerdotes, pero que hoy, cada uno tomó orientaciones diferentes.

DISCUSIÓN DE TEMAS RELACIONADOS A NUESTRAS VIVENCIAS

Siempre en los encuentros conversamos respecto de algún tema específico y lo discutimos. Lo hemos hecho sobre el tema laboral, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos, pues, uno, una vez que abandona el sacerdocio, tiene que afrontar el mundo del trabajo, como cualquier persona. También, el punto de las jubilaciones, otro tema importante porque, hay compañeros que han estado entre 17 y 26 años o más en la Iglesia, y esos años no sirven para computar los años de trabajo, quedando la persona con foja cero, ya que los Sacerdotes no tienen aportes al BPS, salvo que, trabajen en algún Colegio, como lo hacen los religiosos siendo Catequistas o Docentes. Entonces, el no reconocimiento de esos años, dificulta y mucho. Pero, lo que se ha logrado – después de algunas reuniones que mantuvimos con la Iglesia-, que se trabaje en el asunto no a nivel institucional, pero sí, a nivel individual, lográndose que salieran algunas jubilaciones para varios ex Sacerdotes. Eso, a nivel general.

El objetivo esencial de los encuentros, es el compartir la vida. Al mismo tiempo, consideramos importante que podamos abordar algún tema de interés en relación a nuestras vivencias. Por ejemplo, el año pasado en Mercedes, hablamos sobre el tema de la espiritualidad. En el encuentro que mantendremos hasta hoy domingo, abordaremos el tema tan serio y trascendental como es el de la salud mental.

TRASCENDENCIA REGIONAL E INTERNACIONAL

No hemos sacado a la opinión pública ningún tipo de comunicado ni proclama. Como el acento está dado en la fraternidad de los miembros, y no en cuestiones políticas o eclesiásticas, no es nuestro cometido ni interés, por ahora, ningún tipo de acción de esa índole.

Más que nada, compartimos nuestras vidas en familia, como lo dijimos. Y, durante tantos años de encuentros, creo que ya hemos formado como una gran familia; nos encontramos dos veces en el año, una vez en noviembre (mes, en el que se fundó el grupo) y, la otra, en febrero, teniendo, a veces a mitad de año, alguna otra reunión en Montevideo, habiendo, también encuentros regionales. Por ejemplo, en San José son cinco Curas, los que se reúnen periódicamente cada dos meses; en otros lugares son dos o tres, como en Salto, que somos tres los que estamos. En Durazno, Florida, también se realizan, siendo el más fuerte el de San José. Estos son encuentros más bien de camaradería.

En estos momentos, como coordinador del grupo, estoy participando en un grupo latinoamericano, y, especialmente, en uno de origen brasileño, que se llama “Grupo das familias dos Padres Casados”, el cual, es enorme. Hay que tener en cuenta que, en Brasil son unos 40 mil Sacerdotes los que ejercen el Ministerio, habiéndolo dejado unos 8 mil. Aquí en Uruguay hay unos 450; nosotros somos unos 57 o 60 ex Sacerdotes pero, sabemos de la existencia de 100 o 120 ex sacerdotes, de los cuales tenemos el contacto de unos 30, aproximadamente; pero, no han querido participar de los encuentros. Es, más o menos, el promedio a nivel mundial, el 10 o 20% que abandonan.

En Europa, hay un movimiento muy grande, sobre todo en España, en Alemania, en Italia. Hemos participado, más que nada en la época de la pandemia, en la que hicimos varios encuentros virtuales, por Zoom, los que fueron muy interesantes y enriquecieron muchísimo, ya que algunos miembros son catedráticos y docentes en universidades europeas y aportaron mucho desde el punto de vista académico.