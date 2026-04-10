El objetivo de la jerarquía: Ceibal y un amistoso con sabor a copa

Elio, el presidente: «si no jugaba el torneo de la «B», no contaran conmigo»



El próximo domingo, el campo de juego de Nacional para recibir un duelo que, aunque amistoso en los papeles, carga con la intensidad de los torneos que definen destinos. El cruce entre el local y Ceibal marca el inicio de una serie de ida y vuelta que servirá como termómetro ideal para lo que vendrá: la Copa del Interior de Clubes de la Divisional B.

Con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, esta «presentación en sociedad» permitirá a las parcialidades observar de cerca a las nuevas piezas que se han incorporado a sus engranajes. No es para menos; con cuatro ascensos en juego en el certamen del Interior, el margen de error se reduce y la preparación se vuelve el activo más valioso.



DESDE ELIO

Para el presidente de Ceibal, Elio Rodríguez, la decisión de participar en este torneo no fue una opción secundaria, sino una condición de gestión. Con la firmeza de quien conoce el peso de la camiseta que representa, ha trazado una línea clara desde su llegada a la presidencia.

«Jugar estos amistosos es una manera de ir calentando el clima de disputa. Ceibal sabe lo que quiere»

El mismo Elio que no escatima en la importancia de la competencia que se avecina: «Cuando llegué a la presidencia fui claro: si Ceibal no jugaba el torneo de la B, no contaran conmigo. No lo voy a descubrir ahora yo: este tipo de campeonato jerarquiza. Y Ceibal necesita siempre jerarquizarse».



PARA VERLOS JUGAR

La cita está pactada para la tarde del domingo venidero. Un espectáculo deportivo que promete ser el primer gran examen táctico para ambos cuerpos técnicos, buscando el rodaje necesario para encarar el sueño del ascenso. Martín Barreto en Ceibal y Miguel Ángel Márquez en Nacional.

Campo de juego de Nacional. Domingo 12 de abril. Amistoso de ida (Serie de dos partidos).

Valor de la entrada: 150 pesos. Objetivo: Preparación para la Copa del Interior (Divisional B). Hora de comienzo: 18. Nacional en casa primero. El desquite en el Rufino después. Ida y vuelta. Valdrá la pena verlos. Valdrá.

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Cuerpo Técnico, indumentaria….y acción: Cizaña Fútbol Club: «porque hay noches que no se olvidan»

La información fue cursada a EL PUEBLO, a manera de invitación para quienes han transformado a Cizaña Fútbol Club, en un ámbito de encuentro deportivo y social. Jugando en la Liga de las Colonias Agrarias, los planes van más allá de una pelota. Ahora viene una noche especial. Desde el club lo van puntualizando. Solo se trata de ir sabiendo.

GRAN CENA SHOW

PRESENTACIÓN OFICIAL TEMPORADA 2026

Hay noches que no se olvidan.

Noches donde la familia se reúne, donde los sueños se renuevan y la ilusión vuelve.

Te invitamos a compartir la Cena Show de la Presentación Oficial de la Temporada 2026, una noche especial para celebrar lo que somos y todo lo que viene.



Durante la noche viviremos juntos:

– Presentación de nuestro Plantel 2026

– Presentación del Cuerpo Técnico

– Presentación de la Indumentaria Oficial 2026

Será un encuentro para abrazarnos, para creer, para acompañar y para seguir escribiendo juntos la historia de nuestro club.

Adquirí tu ticket !

Comunícate al 097 612 893.

Rumbo al estadio



Sábado 11 de abril, hora 17:00

SALTO (foto) vs SORIANO

Escenario: Estadio Ernesto Dickinson de Salto, hora 17:00

Árbitros de Durazno y Flores: Matías Pérez (Durazno), Walter Aberasteguy (Flores) y Gonzalo Ríos (Durazno)

Cuarto Árbitro: Rodrigo Saboreo (Durazno). Categoría de Sub 18. Partido de ida.



1° FINAL DE LA 22° COPA DE SELECCIONES DE OFI EN MAYORES

Sábado 11 de abril, hora 20:00

SALTO vs MALDONADO

Escenario: Estadio Ernesto Dickinson de Salto, hora 20:00

Árbitros de Flores y Durazno: Gonzalo De León, Gonzalo Ríos y Walter Aberasteguy

Cuarto Árbitro: Rodrigo Saboreo (Durazno)

Quinto Árbitro: Matías Pérez (Durazno)

Para tener en cuenta: las boleterías del Parque Dickinson se habilitarán a las 15.45′.

Sub 17; Mirenlo a este Uruguay: 2-0

Uruguay derrotó a Colombia por 2 a 0 con dos goles de tiro libre de Brizuela. La celeste fue más que un equipo cafetero que no encontró los caminos para lastimar en el área rival. Lo curioso, tres jugadores colombianos salieron de cambio por lesiones considerables de rodilla. En la última fecha los charrúas tienen fecha libre y deberán esperar algunos resultados para soñar con ir directo al mundial. A segunda hora jugaban Paraguay y Chile dónde un empate sería ideal para los celestes. Es el Campeonato Sudamericano de la categoría Sub 17.

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