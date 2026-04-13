El objetivo de la credibilidad en Maldonado

Herido, pero no vencido



No hay dobleces ni medias tintas. El Dickinson fue testigo de un golpe inesperado: la caída del invicto local y una derrota 1-0 ante Maldonado que deja a Salto contra las cuerdas en esta primera final del Campeonato del Interior. Sin embargo, en el fútbol del interior, las historias nunca se escriben en un solo acto.

Para el partido de vuelta, el panorama es complejo pero no imposible.

La noticia más preocupante para el cuerpo técnico es la doble ausencia de sus laterales titulares, Juan de los Santos y Nicolás Cáceres. Perder las dos bandas en una instancia definitiva es un reto táctico mayúsculo.



DEL IMPACTO A LA SOLUCIÓN

Se pierde profundidad y, sobre todo, el oficio defensivo que sostuvo a Salto durante gran parte del torneo. Eso es real.

Será vital el retorno de *Richard Rodríguez al bloque central defensivo, cuya experiencia y temple son necesarios para reordenar una línea final que se verá forzada a experimentar en el momento menos oportuno.

Más allá de las bajas atrás, el verdadero problema que desveló al hincha en la ida fue la declarada crisis ofensiva. Salto fue un equipo previsible, carente de ese instinto de acción y reacción que lo trajo hasta la final.

La premisa es clara: Para ser campeón, Salto debe ser creíble. No se trata solo de ganar, sino de recuperar la certeza en el área rival.

El regreso de Agustín Alvez Da Silva se presenta como el aire fresco que el ataque necesita. Su capacidad de desequilibrio debe ser el motor para romper el bloque defensivo fernandino, que llegará al segundo partido con la tranquilidad del resultado a favor.

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¿ES POSIBLE LA REACCIÓN?

La pérdida del invicto en el Dickinson duele en el orgullo, pero puede funcionar como un despertador psicológico. Salto ya no tiene nada que proteger; está obligado a proponer y a vencer.

Para alcanzar la recompensa en Maldonado, el equipo debe:

Ignorar el peso de las ausencias: no se puede entrar a la cancha pensando en los que no están.

Fortaleza mental: Maldonado intentará jugar con la desesperación salteña. La paciencia será tan importante como la efectividad.

Eficacia: en una final de vuelta, las oportunidades suelen ser escasas. La crisis ofensiva debe morir en el túnel de vestuarios antes de salir a la cancha.

En conclusión: Salto tiene las herramientas y la historia para revertir la serie. La fe sigue intacta, es más, debe prolongarse, pero el fútbol debe aparecer. Si el equipo logra reencontrarse con su identidad, (no se llegó a la final por obra de lo casual) el sueño de la copa sigue siendo una realidad posible, hasta que los hechos no demuestren lo contrario.No está dicha la última palabra. Salto también….tiene la última palabra.

La Huella del tiempo en el Interior: Un mapa de glorias compartidas

El historial de la Copa Nacional de Selecciones de OFI no es solo una lista de campeones; es el registro de la evolución del fútbol tierra adentro.

Desde aquella reestructuración de la temporada 2003/2004, que buscó unificar el sentimiento de todas las Confederaciones en un solo grito de victoria, el certamen ha servido para consolidar potencias y permitir el surgimiento de nuevas fuerzas.

Al observar el resumen por departamentos, queda en evidencia una jerarquía histórica que se mantiene firme, aunque las distancias se acortan con el paso de las décadas.



LA HEGEMONÍA DEL CENTRO

Con 11 títulos, Durazno se mantiene en la cima del podio, reafirmando su mote de «corazón del fútbol» uruguayo. Le sigue de cerca Tacuarembó (9), demostrando que el Norte siempre ha sido una cantera inagotable de temple y técnica.

La vigencia del Litoral: Paysandú (7) y Salto (3) , junto a la solidez de Mercedes (Soriano), representan la resistencia de una zona que vive el fútbol con una intensidad casi religiosa. Salto, particularmente con sus consagraciones en 2014/15 y 2019/20, ha demostrado que sabe dar el zarpazo en momentos de alta competitividad. La primera vez en 1979, con Raúl «Gringo» Banfi en la Dirección Técnica.



LA GEOGRAFÍA DEL ÉXITO

El resumen por Confederaciones es revelador: el Sur lidera con 28 títulos, seguido por el Litoral con 18. Esta diferencia no es casual; refleja no solo una densidad competitiva mayor, sino también una estabilidad en los ciclos de selecciones que logran vencer las distancias geográficas y logísticas.

La nota que incluye los títulos de selecciones unificadas y ligas capitales desde 1992 bajo el ala departamental es un acto de justicia histórica. Reconoce que el fútbol del interior es un tejido de pequeñas localidades que, al unirse, potencian la identidad de todo un departamento.

El valor de las confederaciones «chicas»

Aunque el Este y el Norte/Noreste aparecen con 14 y 13 títulos respectivamente, su valor es inmenso. El hecho de que selecciones como Lavalleja o Maldonado logren irrumpir en el historial demuestra que la mística no es propiedad exclusiva de los departamentos más laureados.

Llegamos al presente con un casillero en blanco: la temporada 2025/26. Este espacio vacío no es solo una incógnita estadística; es la ilusión de cada pueblo.

La historia de OFI enseña que el fútbol es un ciclo constante de reestructuraciones y retornos a las fuentes. Hoy, las estadísticas nos dicen de dónde venimos; los jugadores en la cancha, en el fin de semana que viene decidirán quién escribirá la próxima línea de este prestigioso historial.

Los tiempos que pasan ylos campeones que llegan



En la temporada 2003/2004 de la mano de una reestructuración llevada a cabo por OFI, reuniría a las selecciones de todas las Confederaciones en un solo Campeonato. Finalmente sólo se disputó de esa forma en temporadas puntuales, jugándose el resto de los años en el viejo sistema de Confederaciones.

2003/04 Mercedes

2004/05 Colonia

2005/06 Maldonado

2006/07 San José

2007/08 Colonia

2008/09 Lavalleja

2009/10 Artigas

2010/11 Durazno

2011/12 Colonia

2012/13 Mercedes

2013/14 Tacuarembó

2014/15 Salto

2015/16 Soriano Interior

2016/17 Canelones

2017/18 Durazno

2018/19 Paysandú

2019/20 Salto

2021/22 San José

2022/23 Lavalleja

2023/24 Mercedes

2024/25 San José

2025/26



Resumen por departamento:

Durazno 11, Tacuarembó 9, Paysandú 7, San José 6, Maldonado 5, Cerro Largo 4, Colonia 4, Soriano 4, Salto 3, Rivera 3, Canelones 3, Lavalleja 3, Rocha 2, Florida 2, Maldonado Interior 2, Artigas 1, Flores 1, Río Negro 1, Soriano Interior 1, Colonia Interior 1 Para tener en cuenta: los títulos de las selecciones unificadas y de los sectores o ligas capitales desde 1992 se incluyen como títulos de la selección Departamental.



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