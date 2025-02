El Obelisco de Buenos Aires dedica mensaje al papa Francisco ante su estado crítico

Desde este viernes 21 de febrero, el mítico Obelisco de Buenos Aires se vio iluminado con un video mapping dedicado al papa Francisco, quien se encuentra en estado “crítico” debido a una neumonía bilateral.

“Francisco, la ciudad reza por vos”, se lee en el monumento porteño, donde también aparece una imagen del Sumo Pontífice, de nacionalidad argentina. Este gesto de apoyo se produce en un momento delicado para el papa, quien se encuentra en el hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero debido a complicaciones respiratorias.

El Vaticano informó que el papa “pasó una noche tranquila” el domingo y continúa su tratamiento “con confianza”. Sin embargo, su estado sigue siendo grave, y continúa recibiendo oxígeno tras sufrir una crisis asmática prolongada. También se le administró una transfusión sanguínea debido a problemas hematológicos.

En su cuenta de X, el papa Francisco agradeció las muestras de apoyo y afecto, destacando especialmente las cartas y dibujos de niños. En su mensaje, también pidió oraciones por su salud: «Les pido que recen por mí», concluyó.

En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!