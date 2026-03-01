EL NORTE PRODUCTIVO EN ALERTA

El litoral norte enfrenta señales industriales preocupantes. La situación en Paysandú reabre el debate sobre empleo, competitividad y planificación regional conjunta.





Presidente de la Junta Departamental de Salto

Periodo 2025-2026

Bancada CORE

Partido Nacional



Las recientes decisiones industriales en Paysandú —la paralización de la planta de maltería de AmBev–Cympay, el envío de trabajadores al seguro de paro y la reducción de la actividad en la planta de portland de ANCAP, con el apagado del horno y la centralización en Minas— no pueden analizarse como hechos aislados. Son señales que describen un escenario más amplio y que interpelan a todo el litoral norte.

No se trata de generar alarma. Se trata de comprender que Salto, Paysandú, Río Negro y Artigas comparten una estructura productiva similar, desafíos logísticos comunes y una fuerte dependencia de sectores industriales que sostienen empleo y actividad económica. Cuando una industria se debilita en un departamento vecino, el impacto no reconoce fronteras administrativas.

El norte ha sido históricamente un polo productivo relevante: industria, citricultura, forestación, comercio fronterizo y logística vinculada al río Uruguay. Sin embargo, también enfrenta dificultades estructurales asociadas a costos, competitividad y centralización de decisiones estratégicas. Cada reestructura empresarial debe leerse en ese contexto.

Salto no puede observar estos acontecimientos con distancia. Nuestras economías están interconectadas: compartimos proveedores, trabajadores y mercados. Lo que ocurre en Paysandú repercute directa o indirectamente en nuestra dinámica comercial y laboral. Por eso, más que reaccionar ante cada noticia, corresponde construir una mirada regional.

El desafío no es responder con declaraciones aisladas, sino avanzar hacia mayor coordinación del norte productivo. Intendencias, juntas departamentales, cámaras empresariales y organizaciones de trabajadores deben fortalecer instancias permanentes de diálogo y planificación conjunta. No para confrontar, sino para proponer.

Es imprescindible analizar de manera integral los factores que inciden en la competitividad: infraestructura, costos logísticos, acceso a mercados e incentivos a la inversión. El interior no puede transformarse en variable de ajuste cuando se redefinen estrategias empresariales o decisiones nacionales.

El desarrollo equilibrado del país exige una visión descentralizada. El norte cuenta con recursos humanos capacitados y potencial de crecimiento, pero necesita articulación institucional y una voz común que defienda sus oportunidades con seriedad.

Las situaciones que hoy atraviesa Paysandú deben servir como punto de reflexión colectiva. No como motivo de enfrentamiento, sino como estímulo para fortalecer la integración regional.

El norte productivo está en alerta por la acumulación de señales que invitan a anticipar escenarios. La respuesta no puede ser la fragmentación. Debe ser la planificación conjunta, la defensa del empleo y la construcción de una estrategia regional que sostenga el desarrollo del litoral.

