El Nacional descalabrado Bava dice que está decepcionado

Luego de una nueva derrota de Nacional que confirma su crisis deportiva, el técnico, Jorge Bava, habló con la prensa, se hizo responsable por el resultado y fue autocrítico con el mal rendimiento de sus dirigidos. “Estoy decepcionado por el rendimiento. Cometemos errores que nos siguen costando caro. Estamos en busca de identificar y trabajar, no son patrones que se repiten”, expresó el entrenador albo. “En desventaja tenés que tomar riesgos, corrés desde atrás y es incómodo. Siempre corriendo de atrás es difícil, pero hay que asumir la responsabilidad”. En cuanto a la decisión de colocar nuevamente un equipo alternativo, el técnico explicó: “Yo no lo llamaría rotación, pongo el mejor equipo para cada partido. Hoy creí que este era el mejor equipo por el desgaste del otro día. Las oportunidades hay que aprovecharlas, por algo los jugadores están acá. La responsabilidad es mía”.

LOS NÚMEROS QUE ALARMAN

“Los accidentes los estamos pagando caro”, afirmó Bava, haciendo referencia especialmente a los primeros dos goles, que surgen a partir de un penal cometido por Federico Bais y de un error en salida por parte del arquero, Ignacio Suárez. “El equipo convierte y crea chances, pero los números en defensa alarman, sobre todo por la forma en la que nos hacen los goles. Tenemos que asumir la responsabilidad y trabajar en conjunto para mejorar eso”, sostuvo, y no brindó detalles sobre la charla interna que se dio en el vestuario tras el partido. “Ni para bien ni para mal voy a divulgar lo que pasa en el vestuario, pero vamos a trabajar para salir adelante. Siempre tenemos cosas para mejorar, hasta cuando ganamos”, concluyó.

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Silva…allá en La Teja: Gastón, el salteño ahora de Progreso

Gastón Silva, la última incorporación, junto a su señora madre se ubicó en la tribuna oficial rodeado por centenares de hinchas locales. El defensor 32 años, firmó contrato, se puso a la orden del cuerpo técnico y realiza un trabajo de puesta a punto físico. Al tratarse de un jugador en calidad de libre podría debutar en la última fecha del Torneo Apertura. En la pasada temporada, disputó once partidos en filas de Peñarol. Progreso, 109 años de gloriosa historia cumplió el pasado 30 de abril. Y lo celebra junto a la gran barriada de La Teja, el próximo sábado 9 a partir de las 20:30 horas en la sede social. Progreso en la historia, fue de los equipos menores que alcanzó la condición de Campeón Uruguayo.

Champions a fuego; Arsenal o Atlético de Madrid: el boleto que está pendiente

Es hoy martes, desde la hora 16. Arsenal de Inglaterra y Atlético de Madrid en el partido de vuelta, para resolver quién de los dos avanza a la final de la Champions League. Mañana será el turno de Bayern Munich y París Saint Germain. Estamos ante el duelo definitivo entre la estética propositiva y la resistencia organizada.



El Arsenal de Arteta

Llega con la presión de consolidar su proyecto joven. Su juego se basa en la amplitud, la circulación rápida y una presión asfixiante. Para los Gunners, ganar la Champions es sacudirse décadas de «eterno aspirante» y reclamar su lugar en la élite histórica.



El Atlético de Simeone

El «Cholismo» en su máxima expresión. Un equipo que se siente cómodo en el sufrimiento, experto en transiciones rápidas y en cerrar espacios. Para el Atleti, esta copa es la «obsesión» que se les ha escapado cruelmente en el pasado; es una cuestión de justicia poética.

Resonancia y trascendencia

El impacto de este partido va mucho más allá de quién pase a la final:

Dominio de Ligas- Se juega también el prestigio de la Premier League frente a La Liga. Tras años de dominio inglés, el Atlético busca demostrar que el orden táctico español sigue siendo el antídoto contra el músculo financiero de Londres.

El Factor Psicológico: El partido de vuelta es una prueba de nervios. Si el Arsenal no logra marcar temprano, la ansiedad del Emirates puede jugar a favor del muro colchonero. Por el contrario, un gol tempranero inglés obligaría al Atleti a salir de su cueva, rompiendo el guión previsto.

Héroes y Villanos: Los focos estarán sobre los duelos individuales (el desequilibrio de Saka contra la firmeza de Giménez, o la creatividad de Odegaard frente a la intensidad de Koke.

Dato Clave: En estas instancias, la Champions no la gana necesariamente el que mejor juega, sino el que mejor gestiona los errores. Un resbalón, una desconcentración en un córner o una decisión del VAR pueden definir décadas de historia para cualquiera de los dos clubes.

Es, sin duda, una final anticipada. Hoy se define quién tiene el temple necesario para tocar el cielo en la final de este año. El primer juego finalizó 1 a 1….¿y hoy qué?

Teófilo…¡Un crack!

Fue un crack, en la dorada era del fútbol peruano. TEÓFILO CUBILLAS, el Mejor Futbolista peruano de la historia de los Mundiales, fue inducido al Salón de la Fama del Fútbol Internacional (Generación 2026). En una ceremonia llevada a cabo en México, ‘el Nene’ recibió el grado de Decano Nacional, la máxima distinción, que lo acredita como LEYENDA…!!! Thierry Henry, Bebeto y Miroslav Klose, también lo recibieron. Ídolo de Alianza Lima y del fútbol peruano, ha dejando huella eterna en la historia del fútbol mundial. Un total de 10 goles en los certámenes del Mundo. Apareció fulgurante en la selección incaica de 1969, que eliminara a Argentina del Campeonato de México 1970.

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