El mundo no es un pañuelo, es una camiseta. 

Escuela de Paysandú diseña camiseta para Mundial 2026 junto a Fundación Celeste y Design FC, destacando identidad uruguaya y creatividad infantil.

En días pasados, una muy pequeña escuela del departamento de Paysandú, integrante de la red de escuelas de la Fundación Celeste, recibió la noticia de asumir un compromiso muy poco común. Desde Estados Unidos, la fundación Design FC contactó a organizaciones a nivel global para reunir paricipantes de las los 48 paises que partiparan en el mundial 2026

La Fundación Celeste fue la convocada en Uruguay, para la realización de una camiseta conmemorativa, la cual será expuesta en Estados Unidos durante el desarrollo del mundial



Design FC es una fundación sin fines de lucro dedicada a construir un movimiento creativo a nivel global, combinando deporte, diseño y tecnología.



– Hemos visto lo que sucede cuando le das una camiseta a un niño y le pides que la diseñe. La camiseta se convierte en un símbolo, se convierte en un lienzo para que se expresen ellos mismos y que sus sueños sean parte del mundo.- Design FC

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Según relató el gerente general de la Fundación Celeste, Daniel Balbi a diario el Pueblo, la iniciativa fue comunicada días atrás en Montevideo, aprovechando la visita didáctica de la Escuela Nº 25 de San Félix. En esa instancia, tanto la dirección como los alumnos recibieron la noticia de que serían los responsables de crear el diseño conmemorativo que representará a Uruguay junto a otras 47 naciones en USA.

El anuncio marcó el inicio de un proceso creativo que los estudiantes asumieron con entusiasmo. Bajo la guía de maestros y el equipo de dirección a cargo de la Maestra Directora Mariel Silva, los niños comenzaron de inmediato a trabajar en las propuestas.

Los diseños reflejan elementos distintivos del país, así como también parte de la identidad y la historia de la escuela, que actualmente mantiene un vínculo con el club Ajax de Holanda. (institución deportiva con la cual se esta generando un hermanamiento) Esta conexión suma un componente internacional adicional a una experiencia ya de por sí significativa.

Desde la institución nos explicaron sobre el “El Hilo Celeste” que une el diseño

Hemos diseñado juntos una camiseta conmemorativa de Uruguay para la Copa del Mundo 2026 y lo hicimos pensando que no es solo una prenda deportiva sino un espacio donde se puede mostrar nuestra identidad como niños y niñas de una escuela uruguaya, fusionando la historia, la literatura, el fútbol infantil y la gloria olímpica de nuestro país. Decidimos que la identidad nacional es innegociable por eso el pecho de la camiseta se difuma con los clásicos tonos celestes y se ilumina con los rayos del sol de nuestro bandera. Como sutiles sombras decidimos incorporar unos rastros de “la garra charrúa” que siempre está presente. Así mismo este diseño rinde homenaje a través de signos, a un puente invisible, pero indestructible que “tendemos” entre nuestro país y los Países Bajos.

En palabras de la Maestra Directora Silva esto son los “guiños” del diseño… el nexo entre nosotros, Fundación Celeste, el Ajax la literatura y el Mundial!



Nuestra escuela no solo viste los colores de la patria, sino que con orgullo llevamos puesta la camiseta de Fundación Celeste porque somos desde hace años una “escuela celeste”. Esta pertenencia nos ha conectado directamente con los valores del fútbol como deporte que admiramos y practicamos en la escuela, pero además con la literatura, a través de las novelas que leemos acerca de estas temáticas.

Así se forja el “puente” con el Ajax, histórico club de los Países Bajos ya que esta relación cobró vida y magia a través de las páginas de la novela que estamos leyendo «Me llamo Alfonsina, soy futbolista» de Daniel Baldi, porque su protagonista juega en ese club. Una obra que une el fútbol y la literatura para derribar prejuicios, demostrando que los valores del deporte y el trabajo en equipo son un lenguaje universal.

En alusión a esto, una de las mangas de la camiseta incorpora un ícono de unión entre un libro y una pelota. Pero la historia nos tenía preparado un capítulo que descubrimos investigando, otra conexión. Ámsterdam 1928, de ahí viene el número 28 que decidimos destacar en la otra maga de la camiseta.

El destino de Uruguay y los Países Bajos se selló para siempre hace casi un siglo. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, la Celeste conquistó la medalla de oro en fútbol, que FIFA reconocería como el segundo campeonato mundial que ganamos. Para honrar la ciudad que nos vio coronarnos campeones, y el club con el que forjamos lazos, la camiseta incorpora las icónicas tres cruces (símbolo de la bandera de Ámsterdam) en la espalda.

Esta camiseta la hicimos nosotros, niños y niñas de nuestra escuela que soñamos en grande, juntando las lecturas que nos abren la mente, los héroes de 1928 que nos enseñaron que no hay fronteras para el fútbol uruguayo. Es una unión creativa que inventamos entre el orgullo de ser uruguayos y la esperanza en nuestra selección.

Al cierre de esta edición el diseño final realizado por los chicos ya esta listo para ser presentado y listo para hacer el gran viaje desde San Felix a Nueva York… Mtra. Directora Silva

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