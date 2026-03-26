El mundo no es un pañuelo, es una camiseta. 

Escuela de Paysandú diseña camiseta para Mundial 2026 junto a Fundación Celeste y Design FC, destacando identidad uruguaya y creatividad infantil.
En días pasados, una muy pequeña escuela del departamento de Paysandú, integrante de la red de escuelas de la Fundación Celeste, recibió la noticia de asumir un compromiso muy poco común. Desde Estados Unidos, la fundación Design FC contactó a organizaciones a nivel global para reunir paricipantes de las los 48 paises que partiparan en el mundial 2026
La Fundación Celeste fue la convocada en Uruguay, para la realización de una camiseta conmemorativa, la cual será expuesta en Estados Unidos durante el desarrollo del mundial
Design FC es una fundación sin fines de lucro dedicada a construir un movimiento creativo a nivel global, combinando deporte, diseño y tecnología.
– Hemos visto lo que sucede cuando le das una camiseta a un niño y le pides que la diseñe. La camiseta se convierte en un símbolo, se convierte en un lienzo para que se expresen ellos mismos y que sus sueños sean parte del mundo.- Design FC
Según relató el gerente general de la Fundación Celeste, Daniel Balbi a diario el Pueblo, la iniciativa fue comunicada días atrás en Montevideo, aprovechando la visita didáctica de la Escuela Nº 25 de San Félix. En esa instancia, tanto la dirección como los alumnos recibieron la noticia de que serían los responsables de crear el diseño conmemorativo que representará a Uruguay junto a otras 47 naciones en USA.
El anuncio marcó el inicio de un proceso creativo que los estudiantes asumieron con entusiasmo. Bajo la guía de maestros y el equipo de dirección a cargo de la Maestra Directora Mariel Silva, los niños comenzaron de inmediato a trabajar en las propuestas.
Los diseños reflejan elementos distintivos del país, así como también parte de la identidad y la historia de la escuela, que actualmente mantiene un vínculo con el club Ajax de Holanda. (institución deportiva con la cual se esta generando un hermanamiento) Esta conexión suma un componente internacional adicional a una experiencia ya de por sí significativa.
Desde la institución nos explicaron sobre el “El Hilo Celeste” que une el diseño
Hemos diseñado juntos una camiseta conmemorativa de Uruguay para la Copa del Mundo 2026 y lo hicimos pensando que no es solo una prenda deportiva sino un espacio donde se puede mostrar nuestra identidad como niños y niñas de una escuela uruguaya, fusionando la historia, la literatura, el fútbol infantil y la gloria olímpica de nuestro país. Decidimos que la identidad nacional es innegociable por eso el pecho de la camiseta se difuma con los clásicos tonos celestes y se ilumina con los rayos del sol de nuestro bandera. Como sutiles sombras decidimos incorporar unos rastros de “la garra charrúa” que siempre está presente. Así mismo este diseño rinde homenaje a través de signos, a un puente invisible, pero indestructible que “tendemos” entre nuestro país y los Países Bajos.
En palabras de la Maestra Directora Silva esto son los “guiños” del diseño… el nexo entre nosotros, Fundación Celeste, el Ajax la literatura y el Mundial!