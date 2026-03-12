El MGAP amplió la Emergencia Agropecuaria e incorporó nuevos departamentos y seccionales

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvió ampliar la Declaración de Emergencia Agropecuaria por déficit hídrico, extendiendo el alcance de la medida a nuevos departamentos y seccionales policiales del país.

La resolución, firmada el 9 de marzo por el ministro Alfredo Fratti, se basa en informes técnicos que advierten un agravamiento de la situación climática que motivó la declaración original del pasado 24 de febrero.

La emergencia continúa comprendiendo a los rubros ganadería, lechería, agricultura y granja, manteniéndose además el plazo inicial de 90 días dispuesto en la resolución madre.

Nuevas zonas incorporadas

La ampliación incluye seccionales policiales de los departamentos de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Rocha, San José y Treinta y Tres.

En Durazno fueron incorporadas las seccionales 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª y 15ª; Flores quedó comprendido en sus seccionales 1ª a 8ª; en Florida se agregaron las seccionales 4ª, 8ª, 10ª y 13ª y Lavalleja sumó la 11ª sección policial. Rocha incorporó las seccionales 5ª y 9ª; San José incluyó las seccionales 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª y 11ª y Treinta y Tres agregó la 4ª sección policial.

Además, la declaración pasa a regir para todo el territorio de los departamentos de Colonia y Soriano. En tanto, en Río Negro la medida alcanza a las seccionales 1ª, 2ª, 3ª, 10ª y 11ª.

La decisión fue adoptada tras la recomendación de la Comisión de Emergencias Agropecuarias y cuenta con el aval técnico del Instituto Uruguayo de Meteorología y del Ministerio de Economía y Finanzas.

La ampliación busca atender el impacto productivo generado por el déficit hídrico, que continúa afectando de forma significativa a distintas regiones del país.

