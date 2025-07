El mercado ganadero se mantiene firme con poca oferta y un invierno inusualmente activo

- espacio publicitario -

Joaquín Falcón, consignatario de Romualdo & Cía., analizó el presente del sector ganadero, marcado por precios sostenidos, escasa oferta y un invierno atípico que favorece la actividad.

MERCADO GANADERO CON PRECIOS FIRMES, POCA OFERTA Y UN INVIERNO ATÍPICO

El consignatario Joaquín Falcón director de la firma Romualdo & Cía. analizó el escenario actual del mercado ganadero, destacando un momento positivo pero con particularidades que lo hacen único para la época. Tras el último remate de Plaza Rural, Falcón señaló que las recientes lluvias y la mejora climática “lavaron las heladas” y ayudaron a recomponer el estado del campo, fortaleciendo la puja por la reposición.

“Hay poca oferta y mucha demanda. En los negocios particulares se nota, hay dificultades para concretar operaciones por la diferencia entre lo que piden los vendedores y lo que ofrecen los compradores”, explicó.

En cuanto al ganado gordo, Falcón fue claro: “Estamos en un momento donde casi no hay ganado de campo. La oferta bien terminada es mínima. Se absorbieron los ganados de verdeo y ahora entramos en una especie de poszafra que puede extenderse unos 10 o 15 días más”.

A pesar de la merma de oferta, el escenario sigue siendo firme, según el consignatario el novillo gordo se ubica alrededor de US$ 5,10/kg, mientras que la vaca gorda entre US$ 4,65 y 4,85/kg, según la calidad.

Falcón destacó que si bien algunas plantas bajaron el ritmo de compras, otras siguen muy activas. “El mercado está estable, pero con menos plantas operando agresivamente. Algunas ajustan faena por temas de cuota, pero la necesidad de seguir faenando está. Lo que hoy tenemos en valores era impensado hace unos meses”, afirmó.

Respecto a la reciente decisión del Ministerio de Ganadería de suspender temporalmente la exportación de ganado en pie con destino a faena inmediata, Falcón fue categórico: “Todo lo que sea poner trabas o burocracia genera nerviosismo. No cayó bien en el sector. Pero en los hechos, el volumen exportado con ese destino ha sido mínimo. El mercado siguió funcionando. La faena aumentó un 6,9% respecto al año pasado. Está claro que podemos convivir con exportación en pie y faena nacional”.

Falcón concluyó que el dinamismo de la cadena agropecuaria sigue firme y que el invierno 2025 se presenta como uno de los más atípicos y activos de los últimos años, impulsado por un cóctel favorable de clima, precios y movimiento interno.