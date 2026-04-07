El mercado ganadero busca equilibrio tras la pausa de Semana Santa

Luego de una semana con escasa concreción de negocios por Turismo, el mercado ganadero retoma su ritmo con señales de firmeza y en busca de un nuevo punto de equilibrio, tanto en el ganado gordo como en la reposición.



Así lo analizó Santiago Stefan, de la firma Del Agro y Cía, quien destacó que, pese a la menor actividad propia de la fecha, el mercado mostró capacidad para absorber una oferta muy significativa en los días previos.



“Fue una semana con poca concreción, pero veníamos de un período anterior con mucho volumen de negocios y una oferta importante que el mercado logró digerir bien”, señaló.



En ese sentido, remarcó que no se concretó la baja que muchos esperaban en la reposición, incluso en un contexto donde el ganado gordo había sufrido un ajuste fuerte.



“El mercado no convalidó esa baja del gordo trasladándola a la reposición. Hubo ajustes, pero fueron moderados, sobre todo en categorías más pesadas. En terneros y terneras, incluso, se vieron leves subas”, explicó.



Uno de los factores clave fue la relación flaco-gordo, que había alcanzado niveles históricamente altos, por encima de 1,40, lo que abría dos posibles caminos: una recuperación del gordo o una corrección de la reposición.



“Finalmente, el mercado encontró su propio equilibrio, con una demanda cautelosa pero presente”, sostuvo.



Desde el punto de vista forrajero, Stefan destacó que las condiciones climáticas juegan un rol determinante en este momento.



“El norte del país viene con muy buena disponibilidad de pasto, y con las lluvias recientes y temperaturas elevadas, el productor no está apurado a vender. Eso le da sostén a los valores”, indicó.



A nivel internacional, el operador consideró que el escenario es estructuralmente firme, más allá de las oscilaciones propias del mercado.



“Hay señales claras de firmeza en los valores globales. Uruguay compite en nichos de calidad, y eso debería sostener precios relativamente estables, sin grandes caídas”, afirmó.



En cuanto a la operativa comercial, la actividad ya se reactivó plenamente y las firmas consignatarias trabajan en nuevas colocaciones.



Del Agro y Cía, ya prepara su próxima venta en Pantalla Uruguay para los días 15 y 16, con una jornada especial «Select» de terneros Hereford, Angus y sus cruzas, seguida de un remate general.



“La zafra viene avanzada, pero todavía queda volumen por salir en lo que resta del mes”, concluyó.

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