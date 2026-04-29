El mejor Turf lo tendrá Salto el 1° de mayo

El próximo Día Internacional de los Trabajadores volverá a tener en Hipódromo de Salto uno de esos escenarios donde la pasión por el turf se vive a pleno, con una jornada que promete ser de las más convocantes y vibrantes de los últimos tiempos.

De todas partes vienen

Serán 15 carreras las que le darán forma a un programa cargado de expectativa, donde estarán presentes los mejores exponentes de la región. Delegaciones de distintos puntos del litoral y del norte del país dirán presente: Paysandú, Bella Unión, Tomás Gomensoro, Belén, Constitución y representantes del departamento de Río Negro, además de múltiples localidades del interior salteño como Lavalleja, Valentín, Itapebí, Laureles y Campo de Todos. Una verdadera muestra del arraigo y la vigencia que tiene el turf en cada rincón del país.

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Detrás de esta gran fiesta hay un trabajo sostenido y comprometido de la comisión organizadora, encabezada por Ariel Ugarte Mendía, que ha sabido consolidar un evento que crece año tras año. A esto se suma el apoyo de la Intendencia de Salto, que viene colaborando en la mejora de la pista y de las instalaciones, elevando el nivel del espectáculo.

El público, que seguramente responderá de manera masiva, no solo llegará por las competencias, sino también por todo lo que rodea al evento: el ambiente, el reencuentro social, los remates que le ponen color a la jornada, y un servicio gastronómico preparado para estar a la altura. Además, habrá números artísticos que completarán una propuesta pensada para disfrutar durante toda la jornada.

Precio de entradas

El costo de la entrada será de 250 pesos, una inversión accesible para ser parte de un espectáculo que comenzará desde muy temprano y se extenderá hasta que las últimas luces del día acompañen las competencias finales.

Como cada primero de mayo, el hipódromo se transforma en un punto de encuentro ineludible. Y todo indica que esta edición no será la excepción: será una jornada de emoción, tradición y adrenalina, donde el turf volverá a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes pasiones del interior uruguayo.

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