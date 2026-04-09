El mejor para la cita

La justicia en manos de Gonzalo de León

La expectativa por la final de la 22° Copa Nacional de Selecciones ha alcanzado su punto máximo. No solo porque se enfrentan dos potencias —un Salto que llega con el envión de la épica por penales y un Maldonado que vuelve a una definición tras dos décadas de ausencia— sino porque el arbitraje, ese actor tantas veces cuestionado, esta vez se presenta con el sello de la excelencia.

La nominación de Gonzalo de León como el mejor árbitro del Interior no es un título decorativo. Es el resultado de una regularidad técnica y física que lo ha posicionado en la cima del «Escalafón A» de la OFI. Designar al número uno para el partido de ida en el Estadio Dickinson es un intento del Consejo Técnico por «blindar» el espectáculo.

En un fútbol donde el VAR ha comenzado a asomar con polémicas (como se vio en la semifinal entre Durazno y Maldonado), la presencia de un juez con autoridad natural es vital.



DOS ESTILO Y UNA MISMA PRESIÓN

Salto, bajo la dirección de la «Naranja», sabe que el Dickinson debe ser una caldera. Por su parte, el equipo esteño de Pablo Aníbal de León ha demostrado ser un bloque de resistencia granítica. En este contexto de dientes apretados, el arbitraje de De León será puesto a prueba:

Se espera un partido de mucha fricción. Eso será inevitable.

Garantía de imparcialidad y jerarquía. Que la terna sea íntegramente de Flores y Durazno (con De León a la cabeza) busca neutralidad geográfica y técnica. El mensaje para los jugadores es claro: “Hay garantías”. Cuando el mejor juez del año entra a la cancha, la excusa del arbitraje pierde peso y la responsabilidad de dar espectáculo recae exclusivamente en los 22 protagonistas.

La final del Interior es el patrimonio más sagrado de nuestro fútbol. Que sea dirigida por quien hoy ostenta el máximo nivel es un acto de respeto hacia el hincha, hacia la competición y hacia los propios futbolistas. Si el fútbol es justicia, que Gonzalo de León sea su mejor intérprete en esta primera batalla por la gloria.

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Después de Maldonado: A Durazno se le puede caer «el techo encima»

Durante la sesión del lunes 6 de abril, el vicepresidente de la Liga, Fabricio Gutiérrez, detalló una serie de actos violentos ocurridos en el encuentro contra Maldonado:

Al finalizar el partido, se lanzaron objetos contundentes (piedras y botellas) desde la tribuna hacia los jugadores de Maldonado y la terna arbitral encabezada por Juan Manuel Rodríguez.

Se reportó el lanzamiento de agua caliente desde un termo hacia los árbitros, acto calificado como vandálico.

También se registraron agresiones contra los parciales fernandinos que celebraban la clasificación a la final.

Estas conductas vulneran el normal desarrollo de los espectáculos deportivos y se encuadran en los artículos 317 y subsiguientes del Código de Penas de OFI, que buscan erradicar la violencia y garantizar la seguridad de los protagonistas.

Se espera que el Tribunal Arbitral de OFI inicie un expediente de investigación esta semana. Según la gravedad de los hechos, las sanciones (que pueden aplicarse de forma conjunta) incluyen:

Multas económicas. Clausura del Estadio Landoni. Pérdida de los derechos de localía. Quita de hasta 5 puntos

En definitiva, la selección absoluta de Durazno arriesga severamente su localía y estabilidad deportiva debido al comportamiento de sus parciales. Si en OFI se aplica lo que es posible aplicar, a la Liga de Durazno se le puede caer el techo encima. La gravedad de los hechos, parece ameritar, sin tanto margen para la duda.

El rugir de la definición; Tigre y Huracán: el llamado de la decisión

El Gimnasio de Salto Uruguay se prepara para una de esas noches donde el pulso se acelera y la pelota, bajo el brillo de los focos, parece pesar un poco más. Este jueves 9 de abril, el 2.º Campeonato Salteño de Fútbol Sala Femenino conocerá a sus protagonistas centrales en la Final de los Play Off 2026.



Tigre y Huracán se verán las caras en un duelo que promete intensidad técnica y emocional. El pitazo inicial está programado para las 21:30 horas, marcando el momento en que las estrategias ensayadas durante la semana deberán traducirse en realidades sobre el parqué.

PARA SABERLO BIEN

Para asegurar el orden y la justicia deportiva en un compromiso de tal magnitud, la Liga ha designado una dupla arbitral de experiencia: Andrés Píriz y Jonathan Guglielmone serán los encargados de conducir las acciones.

Jugarán en el Gimnasio Salto Uruguay.

La hora: 21.30′ Para quienes no puedan asistir al recinto de la calle Uruguay, la definición podrá seguirse en vivo a través de la pantalla de Cablevisión.

La mesa está servida. Por un lado, la garra de Tigre; por el otro, la ráfaga de Huracán. Solo uno de los dos equipos logrará dar el paso definitivo hacia el título en una disciplina que sigue consolidando su crecimiento y jerarquía.

El dicho del presidente: «Ellos saben bien….»

«Sabía que algunos iban a hablar al pedo, cómo siempre. Paolo Tabares no fue operado porque es jugador de Arsenal, la liga pagó la operación porque se lesionó jugando por la selección y el dinero salió del rubro selección, al igual que el año pasado se hizo con Richard Rodríguez. Los jugadores que pasaron en todos estos años saben bien cómo nos manejamos los neutrales».

(A cara e’ perro en su cuenta de facebook, el presidente de la Liga Salteña de Fútbol. Claramente para él, las cosas por su nombre. Frontalidad en el apunte, para que se entienda lo que es imperativo entender)

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