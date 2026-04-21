El martillo vuelve a sonar en Juanicó: Wilman Rosso prepara su gran cita de otoño

La firma Wilman Rosso prepara su tradicional remate de maquinaria y vehículos en Ruta 5. Conozca los plazos de inscripción y detalles del evento comercial.

Cuando el otoño empieza a marcar el pulso del campo uruguayo, hay una fecha que el sector productivo y empresarial tiene marcada con rojo en el calendario. Los próximos 23 y 24 de mayo, el kilómetro 35 de la Ruta 5 se convertirá, una vez más, en el epicentro de los negocios del país. La firma Wilman Rosso ultima los detalles para una nueva edición de su tradicional remate, un evento que ha trascendido fronteras hasta consolidarse como una cita obligada para la región.

Lo que en sus orígenes nació como un encuentro de alcance local, hoy es un «espectáculo del comercio en vivo». El predio se transforma por completo para recibir no solo a productores y coleccionistas nacionales, sino también a un número creciente de interesados del exterior, atraídos por una escala de oferta difícil de igualar.

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La clave del éxito reside en la diversidad. Caminar por el predio de Juanicó durante esas jornadas es encontrarse con un abanico de posibilidades que va desde la robusta maquinaria vial, agrícola y forestal, hasta equipos industriales de alta precisión. Pero el atractivo no termina allí: vehículos de todo tipo, casas rodantes, motorhomes e incluso autos clásicos forman parte de una propuesta dinámica que cautiva tanto al empresario que busca renovar su flota como a la familia que busca su próxima aventura.

Para quienes buscan concretar negocios, la firma ha dispuesto un sólido respaldo de financiación bancaria, una herramienta clave que amplía las posibilidades de participación. Además, para aquellos que aún deseen consignar mercadería, el plazo de inscripción permanece abierto hasta el 30 de abril, beneficiándose de una campaña de difusión masiva que alcanza todos los rincones del país.

Resumen del Evento: Gran Remate de Otoño

Concepto Detalle de la Actividad Organiza Firma Wilman Rosso Fechas 23 y 24 de mayo Ubicación Ruta 5, Km 35 (Juanicó) Rubros destacados Maquinaria (Vial, Agrícola, Forestal), Equipos industriales, Vehículos, Motorhomes y Autos clásicos Cierre de inscripciones 30 de abril Facilidades Financiación bancaria disponible Contacto 4335 8404 / 091 370 380 Web www.wilmanrosso.com

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