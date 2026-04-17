El Liceo 5 activó protocolos tras amenazas escritas en sus instalaciones

Amenazas de tiroteo en el Liceo 5 generaron alarma y suspensión parcial de clases. Se activaron protocolos y refuerzan medidas de seguridad.

La comunidad educativa del Liceo N.º 5 de Salto vivió horas de alta tensión tras la aparición de mensajes anónimos con amenazas de tiroteo dentro del centro. La situación obligó a activar protocolos de seguridad, realizar la denuncia policial y adoptar medidas preventivas que impactaron directamente en la asistencia de estudiantes.

Según pudo saber El Pueblo, los mensajes fueron escritos en baños de la institución durante el cambio de turno, lo que generó preocupación inmediata entre autoridades, docentes, alumnos y familias.

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Mensajes que generaron temor

De acuerdo a lo relatado por la directora Soraya Machado, los textos advertían sobre posibles ataques armados en fechas concretas: “mañana 17 de abril hay tiroteo, no vengan” y “mueren todos, va a haber un tiroteo”, lo que incrementó el nivel de alarma al plantear más de un día potencial de riesgo.

Inicialmente, uno de los mensajes fue borrado al considerarse una broma, pero la reiteración de las inscripciones confirmó la gravedad del hecho y motivó la intervención inmediata.

Activación de protocolos y baja asistencia

Ante la situación, la dirección del liceo realizó la denuncia policial y coordinó acciones con Investigaciones. Además, se informó a las familias, otorgándoles la posibilidad de decidir si enviaban o no a sus hijos a clases.

El resultado fue una jornada prácticamente sin estudiantes: apenas unos pocos alumnos asistieron de un total cercano a 600 en el turno matutino, reflejando el impacto directo de la amenaza en la percepción de seguridad.

La Policía implementó patrullajes en horarios de ingreso y salida, aunque desde la institución se aclaró que no es posible contar con presencia permanente, ya que otros centros también habrían recibido mensajes similares.

Un fenómeno que trasciende el hecho puntual

Desde la dirección se planteó que el episodio no debe analizarse de forma aislada. Si bien se menciona la posible vinculación con desafíos virales difundidos en redes sociales, se advierte que el problema es más profundo.

Machado señaló que existe una preocupación creciente por la salud mental de los jóvenes, lo que lleva a reforzar estrategias institucionales enfocadas en la contención, el acompañamiento y la prevención.

Trabajo con familias y prevención

En ese sentido, el liceo viene desarrollando acciones como:

Fortalecimiento de equipos de apoyo estudiantil

Charlas con Policía Comunitaria

Instancias de diálogo con familias

Convocatoria a especialistas

El objetivo es intervenir sobre las causas y no solo reaccionar ante las consecuencias, en un proceso que, según remarcan, requiere tiempo y continuidad.

Retorno gradual a la normalidad

Las clases retomarán su funcionamiento habitual a partir del martes, aunque el centro permanecerá abierto mientras tanto con presencia de funcionarios y docentes bajo nuevas medidas de seguridad.

Desde la institución se insiste en recuperar el clima educativo, reafirmando que el liceo debe ser un espacio seguro, acogedor y propicio para el desarrollo de los estudiantes.

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