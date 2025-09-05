El jugador que fue expulsado y que no fue sancionado.

- espacio publicitario -

Tribunal de Penas de la Liga rompió el molde de la historia.

En la jornada de la víspera se reveló el contenido de las penas promulgadas por el Tribunal de la Liga Salteña de Fútbol, tras aquellas situaciones que se generaron en el partido disputado por Ferro Carril y Ceibal, en la tarde-noche del 24 de agosto. Ese día, Ferro Carril se impuso 2 a 0 y fueron expulsados tres futbolistas: Matías Núñez y Mauro de Mora en Ceibal; Lautaro Fernández en Ferro Carril.

En el caso de Mauro De Mora, se especifica que el motivo de la expulsión fue «agresión frustrada», por lo que el Tribunal procedió a aplicar una sanción de 15 DÍAS. A la hora de Matías Núñez por «JUEGO DESLEAL», un total de DOS PARTIDOS de pena. A renglón seguido en el informe del Tribunal «se deja constancia que este Tribunal de Penas no le aplicará pena alguna al Sr Lautaro Fernández, debido a que se entrevistó con él, Sr Fernando López (árbitro central), quien nos manifestó que su apreciación fue errónea en cuanto al presunto manotazo a un adversario, propinado por el Sr Lautaro Fernández, que fue denunciado por el primer asistente, Sr Ivo Moreira«.

📚 UN CASO PARA LA HISTORIA

En la medida que los delegados de aquellos clubes que militan en la Divisional «A» de la Liga Salteña de Fútbol, fueron tendiendo puentes informativos, para arribar a una conclusión: se trataba de una situación virtualmente nunca registrada en la Liga Salteña, en que UN JUGADOR EXPULSADO, SU NOMBRE FIGURA EN EL FORMULARIO y sin embargo NO CUMPLE LA SANCIÓN AUTOMÁTICA DE UN PARTIDO. Por eso, el concepto o juicio fue ganando espacios, para admitir que el Tribunal de Penas de la Liga rompió el molde de la historia: dejó sin efecto una sanción cuya aplicación en casos como estos, es a todas luces ilevantable. Se trata de una sanción AUTOMÁTICA, sin que una confesión de parte o de errores, pueda dejar sin efecto la misma.

👤 ELEAZAR JOSÉ SILVA.

🤔 «Sienta un antecedente demasiado peligroso»

Las recientes promulgaciones desde el Tribunal de Penas de la Liga Salteña de Fútbol, dio tela para cortar. No queda en la lejanía lo sucedido en torno a Ceibal-Ferro Carril y las tres expulsiones decretadas por Fernando López, mientras el DT de Ceibal no fue blanco de ninguna sanción, desde el momento que en el formulario NO FIGURA SU NOMBRE. Fernando López amplió por nota, pero el nombre de Martín Barreto no fue incluido en la nómina de quienes vieron la roja.

Pero el hecho consumado ahora, se convierte en llamador de dudas: la no sanción al lateral de Ferro Carril. Quienes son parte de la dirigencia de algunos clubes y un par de ex neutrales de la Liga también, consultados por EL PUEBLO, coinciden en que lo actuado y resuelto por el Tribunal de Penas, «sienta un antecedente demasiado peligroso». De futuro: qué pasaría si frente a una expulsión mal decretada, se aplicara la misma situación de hecho, con aporte de un video o de testimonios para alterar lo descrito por el árbitro central. De lo que no hay dudas: el Tribunal de Penas se convertiría en un área, donde a determinados niveles sería impredecible suponer el futuro de una sanción. Penar o no penar.

No parecen existir dudas en este caso, que el Tribunal pegó en la herradura. Y el clavo, sin más trámite….quedó de lado.

📝 ¿Qué reacción es posible desde los clubes?



A la luz de los hechos descritos e incluso determinada polémica en el caso-Barreto, pero de última lo sucedido en torno al Tribunal de Penas, cabe preguntarse qué reacción es posible aguardar el lunes próximo cuando sesione el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol.

La interrogante es puntual: si a la luz de lo actuado, el Tribunal prolonga la confianza a favor desde los representantes de las instituciones o caso contrario, se debilita el tiempo de quienes integran el mismo. Es sabido que en los últimos días desde el Colegio se abrió el fuego contra el Tribunal. El Colegio mal concibe determinados pronunciamientos del Tribunal, que no sanciona en función de las causales que surgen desde los árbitros. Al decir del presidente del Colegio de Jueces, José Luis «Pipilo» De los Santos: «sólo estamos defendiendo a los árbitros».