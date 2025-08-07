El INC reafirma compra de establecimiento María Dolores en Florida

- espacio publicitario -

El Directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) resolvió este miércoles ratificar la compra del establecimiento María Dolores, ubicado en la 5ª sección del departamento de Florida, con destino a la instalación de una colonia lechera, agrícola y de cría intensiva de vacunos.

La resolución fue acompañada por los directores Alejandro Henry, Milton Perdomo, Karina Henderson y Ramón Gutiérrez, y responde a un compromiso asumido por el organismo con la producción familiar, las gremiales agropecuarias y la ciudadanía. La medida también da respuesta formal a las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, respaldándose en informes jurídicos tanto externos como del equipo legal del INC.

Desde el organismo se destaca que esta decisión representa un paso firme hacia una política pública de acceso a la tierra con fines de desarrollo rural y crecimiento económico, en un contexto de fuerte apoyo político e institucional. La compra ha recibido el respaldo de gremiales lecheras, del gobierno departamental de Florida y del propio Presidente de la República.

“Se trata de una inversión posible, necesaria y estratégica para un sector clave del país”, expresó el INC, que subrayó además el carácter legal y transparente del procedimiento.

El establecimiento María Dolores será la base para nuevas oportunidades productivas, involucrando a técnicos, trabajadores, proveedores y emprendimientos agroindustriales. En palabras del Instituto, esta iniciativa se inscribe en la conmemoración del “decenio de la producción agropecuaria familiar” y en los 80 años del Congreso que originó al INC, reafirmando su rol como herramienta de equidad territorial y social.

El organismo también anticipó que en la próxima comparecencia ante el Parlamento Nacional explicará en detalle el valor social, productivo y estratégico de la inversión.

“El Estado está invirtiendo en un activo cuyo valor crecerá, pero que además permitirá el desarrollo de pequeñas y medianas industrias agropecuarias. Tierra para quien la quiere y sabe trabajar, sin perder la propiedad estatal que asegura acompañamiento y posibles correcciones”, concluye el comunicado.