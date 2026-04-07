El impacto de las precipitaciones en el departamento

Desde el pasado domingo, el departamento de Salto enfrenta un escenario climático complejo por las intensas y persistentes precipitaciones. Las lluvias ganaron fuerza durante la jornada del lunes, generando complicaciones en diversas zonas del interior profundo. Según los pronósticos actuales, el agua continuará cayendo en las próximas horas, aunque se espera que la intensidad disminuya paulatinamente.

Advertencia por formación de un ciclón

La situación se agravó debido a fenómenos meteorológicos regionales que afectan directamente a nuestro territorio. El observatorio brasileño MetSul Meteorologia confirmó la formación de un ciclón extratropical entre este martes y el miércoles. Este sistema se posicionó sobre Uruguay y el sur de Río Grande do Sul, trayendo consigo lluvias localmente fuertes y tormentas.

Riesgo de vientos intensos en la región

Las autoridades meteorológicas advierten que la profundización de este centro de baja presión todavía puede generar una alta probabilidad de vientos muy fuertes. El sistema de baja presión, que ya actuaba en el noreste argentino, se desplazó hacia el centro de Uruguay este martes y continúa hoy su camino hacia el Atlántico.

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Generada con IA. Meramente ilustrativa

Complicaciones severas en el Municipio de Mataojo

La zona más castigada por el temporal hasta el momento es, sin dudas, el Municipio de Mataojo. La alcaldesa de la localidad, Rosita Moreno, informó sobre el ingreso de agua en una vivienda particular. Afortunadamente, la situación fue controlada con rapidez por los equipos locales sin lamentar daños mayores en la estructura edilicia.

Aislamiento parcial y cortes de rutas

La crecida del arroyo Mataojo Chico ha provocado que la localidad quede parcialmente aislada del resto del departamento. Varios pasos se encuentran anegados, lo que impide el tránsito normal por los caminos vecinales habituales. Actualmente, los habitantes deben utilizar un camino alternativo mucho más extenso para poder entrar o salir de la zona afectada.

Asistencia directa del CECOED en el interior

El coordinador del CECOED, Aquiles Mainardi, mantiene un monitoreo constante de la situación en comunicación con los alcaldes. Además de Mataojo, se brindó asistencia en el municipio de Colonia Lavalleja a una familia damnificada. En ese caso, la intervención fue necesaria debido a que el agua mojó la ropa de cama de los ocupantes de una vivienda.

Decenas de pasos cortados en todo el departamento

El reporte policial detalla una situación crítica en la red de caminos vecinales del interior. En la Seccional Décima se encuentran cortados los pasos Horno, Motta, Nuevo Arapey y las Picadas Elías. Por su parte, la Seccional 11ª reporta interrupciones en Paso Perro, Picada Jubín y el emblemático Paso Mataojo, dificultando enormemente la conectividad.

Caudal de arroyos desborda la caminería rural

La fuerza del agua no da tregua y afecta también a la jurisdicción de la Seccional 12ª. Allí, los arroyos Mataojo Chico, Grande, Viravira y Sopas han sobrepasado sus niveles normales. Esta creciente mantiene inhabilitados puntos estratégicos como la Picada Olivera y el Paso del Horno, dejando a varios parajes rurales incomunicados por las vías tradicionales.

Vigilancia en las zonas de las Seccionales 13ª y 14ª

Hacia el este y sureste del departamento, la situación de los cauces es similarmente compleja. En la Seccional 13ª se encuentran anegados los pasos El Tapado, El Guayabo y Arengunguá. En tanto, la Seccional 14ª presenta el mayor número de cortes, incluyendo los pasos Sopas, Potrero, Cañas, Muñoz y Sauce, entre otros tantos puntos de control.

Registros de lluvia marcan máximos en el norte

Los datos recogidos por la estación del Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) en Nueva Hespérides revelan una disparidad significativa en los acumulados de agua. Mientras que en Salto Capital se registraron apenas 37.9 mm entre las 7 de la mañana del lunes 6 hasta las 7 de la mañana de este martes 7, en el interior las cifras son alarmantes. En Guaviyú de Arapey cayeron 180 mm, siendo el registro más alto de toda la red de medición departamental.

Datos oficiales de las últimas 24 horas

Otras localidades también reportaron volúmenes de agua muy importantes que superan los promedios habituales. En Pueblo Quintana se alcanzaron los 160 mm, mientras que Colonia Lavalleja registró 100 mm y Constitución 95 mm. Estas cifras explican el rápido desborde de arroyos y zanjas en las zonas rurales del noreste salteño.

Caminos de emergencia como única vía

Para los vecinos de Pueblo Fernández, la movilidad se ha reducido a una única opción de emergencia. El camino conocido como «La Maruja» funciona como la única salida de emergencia disponible en este momento. La comunidad aguarda con expectativa que el cauce de las aguas retorne a su normalidad durante las próximas horas.

Perspectivas para las próximas jornadas

A pesar de la amenaza del ciclón, se espera que el volumen de lluvia comience a ceder tras el paso del sistema. Las autoridades recomiendan extremar los cuidados al transitar por rutas y caminos que presenten pasos de agua. El personal municipal y de emergencias continuará en alerta máxima hasta que el clima presente una mejora definitiva en todo el departamento.

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