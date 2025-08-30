El IME alcanzó el valor más alto de los últimos últimos 18 meses

- espacio publicitario -

El mercado lanero australiano ha seguido fortaleciéndose, siendo esta la sexta semana de la nueva zafra 2025/26 y también la sexta semana consecutivas con subas en el indicador analizado en moneda local. El Indicador de Mercados del Este (IME) subió en ambas monedas esta semana. El aumento en moneda australiana fue de 14 centavos (1,1%) y el cierre se ubicó en 12,61 dólares. En dólares americanos el IME subió 14 centavos (1,7%) y culminó en 8,18 dólares, lo que representa la referencia más alta desde enero del pasado 2024.

Desde el inicio de los remates el día martes, hasta el final del último martillazo del miércoles, hubo fuerte interés de los compradores en todos los tipos y diámetros de lana, lo que se vio reflejado en aumentos inmediatos de casi todos los precios en moneda local y también en la alta tasa de colocación que hubo esta semana informada (94,6%).

La oferta australiana se redujo casi 12.000 fardos en comparación con la semana anterior, ofertándose en total 29.304 fardos, de los cuales se terminaron vendiendo 27.722 fardos. La oferta de lana vellón Merino de Sydney fue de 6.272 fardos, con un promedio de 18.32 micras y 1.7% de contenido vegetal. Mientras que la oferta en Melbourne fue de 7.562 fardos, con un promedio de 19.07 micras y 1.9% contenido de material vegetal. Los principales compradores de vellón Merino fueron PJ Morris Wools (16,0%), Endeavour Wool Exports (12,3%), Techwool Trading (12,3%) y Sequoia Materials (11,0%).

Para la semana que viene se espera una oferta bastante similar a la de la semana actual. Al momento hay inscriptos 29.743 fardos a venderse en los tres centros (Sydney, Melbourne y Fremantle) entre los días martes y miércoles.