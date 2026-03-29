El HLB y el futuro del citrus en Salto

El HLB amenaza la citricultura en Salto: una enfermedad sin cura que pone en riesgo producción, empleo y economía, y exige prevención y políticas a largo plazo.





Presidente de la Junta Departamental de Salto

Periodo 2025-2026

Bancada CORE

Partido Nacional



El HLB, conocido como “greening” de los cítricos, es hoy la mayor amenaza sanitaria para la citricultura a nivel mundial. Se trata de una enfermedad bacteriana que afecta naranjos, limoneros y mandarinos, transmitida por un insecto vector. Sus efectos son devastadores: hojas amarillentas, frutos deformes, caída prematura y, finalmente, la muerte de la planta. Lo más preocupante es que no tiene cura. Allí donde avanza, compromete seriamente la producción y pone en jaque a regiones enteras cuya economía depende del citrus.



Y es precisamente ahí donde el tema deja de ser lejano y pasa a interpelarnos directamente. Es así, qué cuando hablamos de citrus, hablamos por supuesto, de Salto.



Nuestro departamento, junto con Paysandú, concentra la enorme mayoría de la producción citrícola del país y sostiene buena parte de las exportaciones hacia mercados exigentes como Estados Unidos y la Unión Europea. Detrás de cada fruta hay miles de trabajadores: desde la zafra en las quintas, podas, hasta las plantas de empaque y procesamiento. Son miles de familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad, que además genera divisas y dinamiza toda la economía local.



El citrus no es solo un cultivo: es una cadena productiva que sostiene empleo, inversión y arraigo. En un departamento que necesita oportunidades reales, el citrus ha sido históricamente una respuesta concreta.



Por eso el HLB no puede ser visto como un problema ajeno. Es una amenaza latente que exige responsabilidad y anticipación. Países de la región ya han sufrido sus consecuencias, con pérdidas millonarias y caída del empleo. Uruguay ha logrado, hasta ahora, contener su avance, pero no puede bajar la guardia.



Aquí es donde la política tiene que estar a la altura. No alcanza con reaccionar cuando el problema ya está instalado. Se requiere planificación, inversión en controles sanitarios, apoyo a los productores y una estrategia clara desde el gobierno nacional. Pero también se vuelve imprescindible empezar a pensar en el futuro: diversificar la matriz productiva del departamento, generar alternativas y prepararnos para escenarios adversos.



Ojalá el HLB no avance. Ojalá logremos proteger nuestra producción. Pero gobernar también es prever. Es anticiparse a los riesgos, construir soluciones y no esperar a que los problemas nos pasen por arriba.



Defender el citrus es defender el trabajo de nuestra gente. Y pensar en el futuro de Salto es, también, animarse a planificar más allá de lo inmediato.

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