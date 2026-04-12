El Gobierno Nacional y la prioridad para una vida digna

El gobierno de Orsi presenta ley de empleo con foco en MiPyMES y un plan integral para personas en calle, con más cobertura, formación y apoyo social.

Edil Partido Socialista –

Frente Amplio

El gobierno de Yamandú Orsi marca una postura clara: poner el foco en la gente. Hoy quiero destacar dos ejes que definen nuestra gestión en el gobierno: la Ley de Empleo Integral y las 42 medidas para personas en situación de calle.

La ley vigente se quedó corta, con apenas 4.000 contrataciones anuales y un diseño donde el 40% de los subsidios termina en las cinco empresas más grandes, era evidente que el sistema no funcionaba para quienes más lo necesitan ni para las MiPyMES que concentran gran parte del empleo formal en nuestro país.

La propuesta de Ley de Empleo Integral viene a romper con esa desigualdad territorial y burocrática. ¿Cómo?

• Subsidios progresivos: Priorizando a jóvenes, mayores de 50, personas con discapacidad, jefas de hogares monoparentales y las poblaciones más postergadas (afro y trans).

• Formación real: No es solo contratar, es formar. Se va a potenciar ciclos continuos a través de INEFOP, ANDE e INACOOP, reconociendo competencias y fomentando la finalización de estudios.

• Diversidad laboral: Apostamos al emprendedurismo, al cooperativismo y a las primeras experiencias en el sector público como puertas de entrada genuinas al mundo del trabajo.

Otro de los anuncios es sobre la situación de calle, el plan anunciado por el Ministro Gonzalo Civila promueve una visión humana porque es sistema de protección social de 24 horas.

Pasamos de un modelo de contingencia a uno que apuesta a soluciones de fondo:

• Redes de salud mental y atención a consumos problemáticos.

• Casas de medio camino y viviendas con acompañamiento social para 3.000 personas.

• Iniciativas de trabajo protegido, con especial atención a quienes salen de la privación de libertad, para que el sistema no les suelte la mano.

El corazón de esta estrategia son las «3 V»: Vínculo, Vivienda y Vida. Cuando asume el gobierno encabezado por Yamandú Orsi habían 5.000 plazas y hoy la cifra alcanza las 8.000. Pero más allá de los números —que crecieron aproximadamente 50%— lo que importa es el modelo: recomponer los vínculos comunitarios y garantizar que la vivienda sea el punto de partida para una vida con salud, trabajo y educación.

Gobernar es tomar definiciones, y ante un escenario complejo de una herencia pesada y de recursos finitos, este gobierno nacional frenteamplista elige no esquivar los problemas estructurales. Elegimos, por sobre todo, la dignidad de nuestra gente.

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