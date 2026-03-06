El Fútbol Sala que siempre está: Cuando nadie regala nada

El Campeonato Salteño de Fútbol Sala no se toma respiros. Tras un inicio de temporada que ya ha dejado varias postales para el recuerdo, la competición entra en una etapa de definición donde cada punto vale oro. Este fin de semana, la adrenalina se traslada a los gimnasios de Universitario, Salto Uruguay y Nacional, donde tanto la Divisional A como la Divisional B se juegan su propio destino.

Estamos ante una jornada bisagra. En la «A», el inicio de la segunda rueda marca el momento en que los errores comienzan a pesar el doble y la tabla de posiciones empieza a exigir una regularidad implacable. Por otro lado, en la «B», la fecha 11 de la primera rueda es fundamental para aquellos equipos que buscan cerrar esta etapa con un envión anímico positivo antes de encarar el tramo final.

La paridad ha sido la nota dominante en este campeonato, y los cruces de este sábado y domingo reflejan esa tensión competitiva. Nadie regala nada, y el juego rápido y táctico que caracteriza al futsal salteño promete grandes espectáculos bajo los tres palos.

Agenda del Futsal – Fin de semana de acción

📅 Sábado 7 de marzo

Gimnasio Hora Partido Universitario 20:00 Cerro vs Juventus Universitario 21:30 Universitario vs Sol de América Salto Uruguay 19:00 Albión vs Barrio Artigas Salto Uruguay 20:30 Rowing vs Tigre Salto Uruguay 22:00 Ceibal vs Arsenal

📅 Domingo 8 de marzo

Gimnasio Hora Partido Salto Uruguay 20:00 Almagro vs Parque Solari Salto Uruguay 21:30 Fénix vs Paso del Bote Nacional 19:00 CAAS vs Palomar Nacional 20:30 River Plate vs Huracán Nacional 22:00 Sub21 vs Ferrocarril

El pulso de la fecha: ¿qué para esperar?

Más allá de los nombres de los equipos, lo que realmente se juega en esta fecha es la consolidación de proyectos. En la Divisional A, la segunda rueda es terreno de estrategas; los equipos que han ajustado sus defensas y mejorado sus transiciones rápidas son los que terminarán sacando ventaja en los minutos finales, cuando el cansancio empieza a mermar la precisión. En la Divisional B, la pelea es por terreno. Con la mitad del camino ya recorrido, la tabla empieza a dividir a los aspirantes al ascenso de aquellos que deben reconstruir sus piezas si quieren pelear cosas importantes. La intensidad será máxima en el gimnasio de Nacional y Salto Uruguay, donde la rotación de planteles y la efectividad en la pelota parada definirán, muy probablemente, quién se lleva los tres puntos a casa. El futsal en Salto vive un momento de crecimiento, eso es inocultable y esta fecha es una invitación directa al hincha para acercarse a los escenarios y vivir, a escasos metros de la cancha, la velocidad y la magia que solo el 40×20 puede ofrecer.

Desde Martín Satriano, desde «Heroica Deportiva»: «Todo el esfuerzo de mi padre para que yo esté acá…»

Los colegas de «Heroica Deportiva» de Paysandú rescataron al protagonista y no es otro que Martín Satriano, el hijo del «Bocha». El mismo de la Dirección Técnica en Salto en la década de los 90, el que también lo fue en Con Los Mismos Colores de Bella Unión. Lo de Martín Satriano se queda en la historia por el golazo a Real Madrid y ese Getafe también del salteño Mauro Arambarri. ¿Cómo no rescatar este apunte periodístico de «Heroica Deportiva» si el apellido Satriano también se asocia a tantos afectos en suelo «naranjero»?. ¡Una lectura obligada!

«Martín Satriano y sus lágrimas de emoción tras marcar uno de los goles de su vida ante el Real Madrid: «Todo el esfuerzo de mi padre para que yo esté acá…»

Martin Satriano que el pasado lunes marcara un golazo para el Getafe que logró vencer 1-0 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, «Este gol es para mi mujer, para mis hijos, para mi madre y para mi padre, que siempre lucharon para que yo estuviera acá… es para ellos».

El ’10’ del Getafe apenas podía contener las lágrimas recordando a su familia mientras agradecía las felicitaciones: «Muchas gracias por el apoyo, que lo siento. Es difícil estar acá lejos, pero el apoyo se siente siempre y estoy muy agradecido».

Martin es hijo del popular BOCHA SATRIANO uno de los mejores mediocampistas que tuvo el seleccionado de Paysandú como así también brilló en su momento con varios equipos como en el Paysandú Wanderers» .

Anticipadas… y este último día que llegó

Será hoy viernes el último día habilitado en la Liga Salteña de Fútbol, para que la venta anticipada de entradas se plantee sin más trámite. Solo habrá que asistir en el horario de 17 a 21 horas y el valor será de 250 pesos. El domingo en boletería a 300 pesos, mientras que los menores entre 6 y 12 años pagarán 100 pesos. Es el doble clásico que se viene con Salto y Paysandú, para resolver quien es el Campeón del Litoral Norte en categoría de Sub 18 y Mayores. Se baja el telón para el plantel en manos de Rony Costa, mientras la Sub 18 adiestaría mañana sábado también, obviamente con exigencia moderada, teniendo en cuenta la cercanía con el juego del domingo. De visitante

