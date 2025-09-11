El fútbol femenino de Salto campeón en Sub 16

- espacio publicitario -

¡Aplaudan a ellas!

Ocurrió en la víspera en la Sala “Bellas Artes” del Crystal Tower Hotel, con el impulso de la Organización del Fútbol del Interior.

Se trató del reconocimiento hacia quienes en este caso fueron campeonas a nivel de la Sub 16 en Fútbol Femenino.

Con ese fin se trasladaron a Montevideo, la presidente del Fútbol Femenino, Iris Rondán, más la tesorera y quienes igualmente fueron premiados desde lo individual: Luzmila Silva como máxima goleadora y Fernando Díaz como el mejor director técnico.

Cabe puntualizar que en horas del mediodía, la embajada salteña acudió por invitación al Complejo Celeste, a los efectos de observar una práctica de la selección uruguaya femenina.

En el caso de Salto Sub 16, la inolvidable consagración alcanzada en este 2025, tras una campaña simplemente de excepción.

👦⚽ Por el Consejo Único Juvenil

Hoy jueves, tiempo de fútbol en el Consejo Único Juvenil de la Liga Salteña.

Se trata de la Divisional «B», Sub 15 y Sub 18, séptima fecha de la segunda rueda.

Cancha de Saladero Hora 19: Saladero vs Parque Solari en Sub 15. Terna: Lorena Macchiavello, José Luis Ramallo, Jonathan Guglielmone . Hora 21: Saladero vs Parque Solari en Sub 18. Terna: José Luis Ramallo, Lorena Macchiavello, Jonathan Guglielmone .



En Sub 14, Copa de Oro, cuarta fecha de la primera rueda:

Campo de juego : Arsenal

: Arsenal Hora 19.45: Chaná vs Ferro Carril. Terna: César Loetti, Gimena Rodríguez, Ricardo González.

🏀 El todo del básquetbol

El básquetbol salteño de Primera División que se pone en marcha y las formativas que igualmente proponen.

Primera fecha – Jueves 11 de septiembre

Salto Uruguay vs Juventus – Hora 21

– Hora 21 Círculo Sportivo vs Nacional – Hora 21

Torneo Salteño Primera División

Primera fecha – Viernes 12 de septiembre

Escuelita – Hora 18.15: Ferro Carril vs Universitario

– Hora 18.15: Mini U12 – Hora 19.30: Ferro Carril vs Universitario (amistoso)

– Hora 19.30: (amistoso) Primera División – Hora 21.15: Ferro Carril vs Universitario

Formativas U12 y Escuelita – Viernes 12 de septiembre

Escuelita – Hora 18.30: Círculo Sportivo vs Nacional

– Hora 18.30: U12 Mini – Hora 19.45: Círculo vs Nacional (fecha 19 se hace en tablet)

– Hora 19.45: (fecha 19 se hace en tablet) Escuelita – Hora 18.45: Salto Uruguay vs Juventus

– Hora 18.45: Mini U12 – Hora 19.30: Salto Uruguay vs Juventus (amistoso)

🎉 ASEF programa, de charla y de cena: ¡a lo grande!

Los 50 años con Ricardo “Tato” Ortiz, Gerardo Pelusso y Alejandro Garay

Será el próximo 10 de octubre, cuando se celebren los 50 años de fundación de la Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol (ASEF).

La instancia será puntual con renombrados entrenadores de nuestro país y posterior cena de camaradería.

Los entrenadores que participarán de la charla futbolera serán:

Ricardo Ortíz

Alejandro Garay

Gerardo Pelusso

Los tres, con vasta trayectoria como futbolistas primero y como entrenadores después.

La exposición se llevará a cabo en el salón de actos del I.A.E. (Misiones y Rivera, frente al local de la Regional Salto de la Universidad de la República) a la hora 19.

De acuerdo al apunte informativo de los organizadores, la cena se realizará en el salón de eventos del Club Lazareto, aproximadamente a la hora 22.

Precios

Socios de ASEF con anualidad al día : gratis, charla y cena.

: gratis, charla y cena. No socios : $200 la charla y $500 el ticket cena.

: $200 la charla y $500 el ticket cena. Interesados en general: mismo precio de no socios.

Se solicita confirmación con tiempo hasta el 5 de octubre.

🔄 El golpe de timón en Salto Nuevo

Los cuatro empates de Salto Nuevo en el inicio del Campeonato Salteño en la Divisional «A». Invicto sostenido.

Tras el 0 a 0 frente a Universitario en la primera fecha, los tres restantes partidos concluyeron empatados a un gol: frente a River Plate, Nacional y Libertad.

El martes fue el día en que la interna se agitó, desde el momento en que se producía el alejamiento de Fabián Paiva de la dirección técnica.

Tras cartón, el nuevo mando pasa a estar en manos de Federico Suárez, con la suma de tres exjugadores del club: Martín Rodríguez, Pablo Nicolás “Mono” Fonseca y Luis Alberto “Goli” Sansberro.

En el caso de Sansberro, fue ayudante técnico de Federico Suárez en 2016, cuando a Salto Nuevo le cupo un trayecto saliente.

Si de Fonseca se trata, uno de los goleadores históricos en tiendas albiverdes. El hecho es que Salto Nuevo se echó a andar con la nueva dirección técnica, con 4 puntos en la tabla y Sud América como próximo rival en la primera rueda.

📅 Con la sexta fecha en la Divisional «C»

Miércoles de resoluciones en la Divisional «C», en este caso para pactar la sexta fecha de la primera rueda.

Con San Eugenio como único puntero, esta es la programación resuelta para el sábado 13 de septiembre:

Campo de juego: Parque Tomás Green (Tigre) Hora 13.45: Club de Pesca vs Quinta-Treinta y Tres Hora 16.00: Tigre vs Huracán

Campo de juego: Saladero Hora 18.45: Paso del Bote vs San Eugenio Hora 21.00: Albion vs Barcelona

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni Hora 18.45: Rodó vs Florida Hora 21.00: Lazareto vs San Rosa

