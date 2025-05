El Frente Amplio se queda con 4 de las 6 alcaldías en Salto.

Finalmente y luego de contabilizados los votos observados, se había mantenido una diferencia de 11 votos a favor de la reelección de Rosita Moreno como Alcalde de Mataojo, pero a última hora de ayer su principal contrincante por la Coalición Republicana, Laura Núñez, presentó un recurso contra dicho acto eleccionario por irregularidades que deberán ser discutidas por la Junta Electoral en su próxima reunión, pues “quedó para formar parte de los asuntos del orden del día de la próxima reunión de la Junta”, según nos dijo un alto funcionario de la Corte Electoral.

Por otro lado, la Coalición Republicana obtuvo 51.157 votos (54.92%) y el Frente Amplio 37.249 votos (39.99%), lo que amplió la diferencia a favor de la CORE en 384 votos. Los votos en blanco y anulados se mantuvieron dentro de los márgenes normales de cada acto eleccionario, es decir, un 3.87%. Los votos emitidos fueron 93.156, es decir, un 88.91% del total de los 104.781 ciudadanos habilitados para votar en Salto.

Según confirmó a EL PUEBLO Verónica Malinowsky, Presidente de la Junta Electoral, del resultado se interpreta que la Coalición Republicana tendrá 18 Ediles y el Frente Amplio 13 Ediles en la Junta Departamental de Salto.

EL PUEBLO dialogó con Pablo Sosa, Secretario de la Oficina Departamental Electoral, para conocer detalles del trabajo realizado luego de las elecciones de este domingo y para conocer quiénes son los Alcaldes electos en cada uno de los Municipios que hay en Salto. Un par de horas luego de realizar esta nota con Sosa, fue presentado el recurso contra el acto eleccionario de Mataojo, el que comenzará a estudiarse por las autoridades electorales locales la semana que viene.

– ¿Cómo fue el trabajo realizado desde el martes luego de la elección del domingo?

– El día martes se empezó a realizar el escrutinio departamental, que se hace urna por urna por parte de los miembros de la Junta Electoral con asistencia de los funcionarios de la Oficina Electoral. Esa tarea terminó el día jueves, a última hora, y en la medida que se iba abriendo cada urna, se iban retirando los votos observados para proceder a su estudio y validación. Siempre hay un pequeño número de observados que se rechazan porque son personas que no debían votar. En su mayoría son personas que estaban inhabilitadas.

En la jornada de hoy viernes (ayer) se procedió a la apertura de los votos observados, que eran 1.867, de los que fueron rechazados 16. En la apertura de los observados tuvimos que generar tres circuitos fictos, que es como le decimos nosotros, que si lo ven en la descarga de resultados, figuran con números justamente fictos. Figuran generalmente como serie J, C, Z, figurando esos circuitos como 9001, 9002 y 9003, que son los votos observados que sólo votaban a departamentales, votantes que no votaban municipios, no estaban municipalizados. Y por otro lado, después tenemos los circuitos 9004, 9005, 9006, 9007, 9008 y 9009, que son seis circuitos fictos que tenemos que separar justamente por el tema de la elección municipal.

Por citar un ejemplo que se dio en Termas de Daymán, que es rural, donde sufragó observado una persona que tiene serie de Pueblo Fernández y que vota al municipio de Mataojo. Ese voto muy probablemente puso una hoja de votación de intendente y una hoja de votación de un candidato al municipio de Mataojo. Pero en el mismo circuito de Termas de Daymán pudo haber sufragado alguien que debió votar originalmente en el circuito rural de Palomas o de Saucedo, JDB o JDC, que vota al municipio de Villa Constitución. Entonces, confluían en algunos circuitos muchos votos observados que después disparaban para distintos municipios, por lo que no pueden ir todos a una misma urna, por eso se generaron una urna para cada uno de los municipios, haciéndose seis escrutinios de los seis municipios y después los votos, llamémosle, no municipalizados, que simplemente votaban intendencia, votos de circuitos justamente que no acarreaban ningún municipio.

Todo se desarrolló con normalidad. Lo único que nos tenía un poco expectante era lo que pasaba con el Municipio de Mataojo, donde había 28 votos de diferencia a favor del Frente Amplio sobre la Coalición Republicana, lo cual obviamente definía de qué partido iba a ser el Alcalde de ese Municipio, y restaban 112 votos observados por abrir. En definitiva, escrutados estos, se determinó que la Alcaldesa va a ser del Partido Frente Amplio, resultando electa Rosita Moreno por solo 11 votos de diferencia (397 a 386 votos).

– ¿Qué ocurrió en los demás municipios?

– En el municipio de Villa Constitución, el Alcalde va a ser del partido Frente Amplio, por lo que quien va a ser proclamado Alcalde va a ser el señor Luis Enrique Valerio. En Pueblo Belén, el Alcalde va a ser el señor Luis Enrique Zuliani del partido Frente Amplio. En Rincón de Valentín, es del Frente Amplio y quien va a ejercer la función de Alcalde va a ser el señor Santiago Dalmao. En Colonia Lavalleja, el Alcalde va a ser del partido Coalición Republicana y quien ejercerá la función será el señor Antonio Tejeira. En San Antonio, el cargo de Alcalde lo ejercerá el partido Coalición Republicana con la señora Sandra Toncobitz.

Cabe destacar que en los casos de Zuliani en Belén, Dalmao en Rincón de Valentín, Tejeira en Colonia Lavalleja, Toncobitz en San Antonio y Moreno en Mataojo, han resultado reelectos. Por su parte Valerio en Villa Constitución, asumirá por primera vez el cargo de Alcalde.