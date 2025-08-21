El Fausto viene llegando

- Advertisement -

Ya hay fecha para la realización de la edición 2025 del Fausto que realiza desde hace más de 30 años la Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC), donde se reconoce a salteños e instituciones que se han destacado en distintos rubros, como el artístico, educativo y cultural, deportivo, social, empresarial, además de vivir momentos emotivos cuando se recuerda a los comunicadores que se han adelantado en el camino.

Será el jueves 18 de setiembre a partir de las 20.30 horas en el Teatro Larrañaga, por lo que la Directiva de APC se viene reuniendo todos los martes a la tardecita en la sede del Centro Comercial e Industrial de Salto, ultimando detalles para que nada quede sujeto al azar. Como siempre en cada entrega de los Fausto, se tendrá acceso gratuito pero que por cuestiones de organización, deberá hacerse con invitación.

El calendario indica que el Fausto debió realizarse el año pasado, pero por motivo de los tiempos electorales, se tomó la decisión de no entorpecer ni distraer de dicho proceso democrático y pasar esa edición para este año, del que podemos anticipar que habrá sorpresas y emociones muy fuertes, como nos tiene acostumbrado.

No está de más recordar que este evento que APC realiza es en recuerdo al periodista de diario EL PUEBLO Fausto Agustín Carcabelos Alvez da Silva, nacido un 22 de octubre de 1940 y que fallece en circunstancias trágicas en el río Uruguay el 3 de diciembre de 1969. Con estos reconocimientos, su recuerdo cobra vigencia.