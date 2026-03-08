El encono de las pasiones que vienen de lejos. Es Salto. Es Paysandú

La hora señalada; la hora de vencer

El Dickinson tendrá que latir. Tendrá que ser una caldera…¿o no?

– En Juveniles: Los «gurises» salteños tienen la oportunidad de coronar un ciclo saliente ante su gente. Ganar en Paysandú fue un golpe anímico vital, pero los clásicos en Sub 18 suelen ser impredecibles y cargados de entrega.

– En Mayores: Tras el empate sin goles en el Estadio Artigas (donde Nicolás Sánchez fue figura atajando un penal clave), la tensión es máxima. Salto tiene la localía, pero Paysandú sabe lo que es ganar de visitante en estas instancias. Es el fútbol en su estado más puro: el que gane, es el Rey del Norte. Salto y Paysandú, lo de antes y lo de ahora. El encono de la rivalidad. En la secuencia pasada, Salto eliminó a Tacuarembó y Paysandú a Rivera. La traducción terminó siendo una: finalistas los dos.



– Entradas: El costo en boletería el día del partido será de $300.

– Menores: Los niños de entre 6 y 12 años abonan $100.

– En un Salto vs. Paysandú no hay favoritos, solo hay corazones que laten a un ritmo diferente durante 90 minutos.

Salto con los mismos que iniciaron el juego en la «Heroica». Paysandú con una modificación. Objetivo «naranjero»: retener la corona. Paysandú sobre la base de razones. Después de todo no es finalista por obra de la casualidad. Salto hizo pesar la solidez defensiva y no le faltaron secuencias a la hora de atacar. Faltó más eficacia, pero el golero rival sacó cuatro pelotas de gol. Al fin de cuentas, Martín de los Santos prolongó el «cero». Salto fue superior y el propio Carlos Cabillón lo reconoció. Es el clásico y no solo el poder de lo táctico, sino también el estallido anímico. Salto y Paysandú es ese todo asociado al embrujo histórico. ¿Qué margen de duda puede quedar? No está planteada. No existe. No existirá.

El mandato delas razones

Tras el 0-0 en Paysandú, la estrategia cambia. En la ida, Salto fue superior por momentos, encontrando espacios en el fondo sanducero, pero la clave terminó siendo Nicolás Sánchez, quien no solo sostuvo el arco sino que tapó un penal clave a los 80 minutos.



Salto (Local): El equipo de Rony Costa suele pararse con un 4-1-4-1, agresivo en casa. Se apoya en la solidez de su columna vertebral: Junior Rodríguez y Richard Rodríguez en el fondo, y el manejo de Paolo Tabárez en el medio. La clave será la efectividad de sus puntas, como Javier Vargas y Nicolás Arbiza, que en la ida perdonaron. En el Dickinson, Salto suele asfixiar la salida rival.

Paysandú (Visitante): El equipo de Carlos Cabillón es experto en «cerrar los caminos». Se espera que mantenga el bloque defensivo liderado por Martín de los Santos (arquero) y que busque explotar la velocidad en las transiciones. Su «triángulo» del mediocampo tuvo problemas en la ida; si logran recuperar la pelota y conectar con Rubén Carlis-Santiago Falcón puede surgir complicaciones para Salto. Salto llega invicto. No le faltan razones para alcanzar lo quiere alcanzar. Las tiene.

Los llaman a escena

Domingo 8 de marzo Campo de juego: Parque Ernesto J. Dickinson. Partidos de vuelta. Confederación de Fútbol del Litoral Norte Hora 15.45- Salto vs Paysandú (Sub 18). Árbitros de Artigas: Rodrigo González, Juan Desiderio y Wilson Menezes.

Cuarto Árbitro:Néstor Coelho (Rivera)

Domingo 8 de marzo.

Campo de juego: Parque Dickinson.

Partido de vuelta. Confederación del Litoral Norte.

Hora 19- Salto vs Paysandú. (Mayores).

Arbitros de Artigas: Carlos Eduardo Paz, Wilson Menecez y Juan Desiderio.

Cuarto árbitro: Néstor Coelho (Rivera).

Resultado de ida en Sub 18: Paysandú 0 Salto 1. Resultado de ida en Mayores: Paysandú 0 Salto 0.

-En caso de empate en puntos y en goles, se recurrirá a un tiempo de 30 minutos y de persistir

la igualdad, ejecución de tiros desde el punto penal.

Femenino del Fútbol Sala: La fuga de Tigre: 12-0

Fue la tercera fecha de la segunda rueda en el Campeonato Salteño de Fútbol Sala a nivel Femenino, con resultados que generaron una situación de hecho: el alejamiento de Tigre en la zona de vanguardia en relación a los restantes equipos. De hecho Tigre ganó y el restante partido concluyó empatado. A saber si de los resultados se trata.

Resultados

Partido Resultado Tigre vs CAAS 12 – 0 Huracán vs Paso del Bote 8 – 8

Tabla General

Pos. Equipo Puntos 1 Tigre 16 2 Huracán 10 3 Paso del Bote 8 4 CAAS 0

Programación – Masculino del domingo

🏟️ Gimnasio de Salto Uruguay

Hora Partido 20:00 Almagro vs Parque Solari 21:30 Fénix vs Paso del Bote

🏟️ Gimnasio de Nacional

Hora Partido 19:00 CAAS vs Palomar 20:30 River Plate vs Huracán 22:00 Sub 21 vs Ferro Carril

