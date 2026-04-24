El edil Bruno Moreira ratifica pedido de renuncia de Luis Alonso y denuncia «misoginia»

Edil por el Frente Anplio Bruno Pereira

El clima político en la interna del Frente Amplio de Salto atraviesa momentos de alta tensión tras las recientes declaraciones del presidente de la mesa departamental, Luis Alonso. En respuesta, el edil Bruno Moreira, referente de Baluarte Progresista (Sumemos F.A.), emitió una dura declaración pública donde desmiente al jerarca y profundiza las críticas hacia su gestión.

Un pedido formal de renuncia

Moreira fue enfático al desmentir que el pedido de alejamiento de Alonso fuera un simple rumor. Según el edil, la solicitud de renuncia fue presentada de manera formal por la referente Patricia Spinelli, cumpliendo con los protocolos correspondientes y siendo recibida por el propio presidente. «Negarlo es faltar a la verdad frente a toda la militancia», afirmó el representante en la Junta Departamental.

Críticas a la conducción y denuncias de ética

El comunicado de Moreira señala una «conducción teñida de misoginia», acusando a los sectores tradicionales de la fuerza política de ningunear el rol de las mujeres y el peso electoral de su agrupación, la cual se posiciona como la tercera o cuarta fuerza en votos dentro del departamento.

Asimismo, la declaración pone el foco sobre la falta de transparencia. Moreira recordó que existen denuncias presentadas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) por situaciones que involucran al cargo de confianza de la pareja de Alonso en la misma dirección donde él se desempeña. Para el edil, el silencio de la dirigencia ante estos hechos es «reprobable».

Cuestionamiento a la orgánica

Para el referente de Baluarte Progresista, la actual estructura orgánica del Frente Amplio en Salto ha perdido su rumbo y no representa a las bases. Moreira alertó sobre la incapacidad de conducción independiente y rechazó posibles presiones de la dirigencia nacional para ocultar la crisis local.

El documento cierra con un llamado directo: el pedido de renuncia de Luis Alonso por entender que ya no representa los valores de la fuerza política. «La unidad se construye con respeto y ética, no con maniobras ni desprestigio», concluyó Moreira.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2saw